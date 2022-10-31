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В РФС высказались о переносе матча с командой Боснии и Герцеговины

вчера, 15:53

В службе коммуникаций РФС заявили, что в организации предполагали перенос контрольной игры сборных России и Боснии и Герцеговины, поэтому альтернативные варианты проведения встреч с другими соперниками были заранее проработаны.

РФС заранее предполагал возможность переноса матча с командой Боснии и Герцеговины на более поздний срок, поэтому прорабатывал различные варианты проведения встреч с другими соперниками. План предстоящего учебно-тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет сборная Таджикистана, второй будет объявлен в ближайшее время.

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