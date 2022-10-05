В РФС обосновали выбор места проведения финала Кубка России

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему было принято решение провести финал Кубка России текущего сезона в «Лужниках».

Вы знаете, что обсуждался вопрос создания нового турнира ― Кубка Лиги. Финал Кубка Лиги должен был состояться в «Лужниках». В итоге клубы решили модернизировать Кубок России, но идея проведения финала в «Лужниках» осталась. Мы единогласно проголосовали за этот вариант. Что касается Суперкубка, то решение по месту проведения данного матча будет принято в апреле ― будем исходить из принципа нейтральности.