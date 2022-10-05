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В РФС обосновали выбор места проведения финала Кубка России

вчера, 18:54

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему было принято решение провести финал Кубка России текущего сезона в «Лужниках».

Вы знаете, что обсуждался вопрос создания нового турнира ― Кубка Лиги. Финал Кубка Лиги должен был состояться в «Лужниках». В итоге клубы решили модернизировать Кубок России, но идея проведения финала в «Лужниках» осталась. Мы единогласно проголосовали за этот вариант. Что касается Суперкубка, то решение по месту проведения данного матча будет принято в апреле ― будем исходить из принципа нейтральности.

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pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:14
Без матча вообще никого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:14
А что если в финале будет матч, например КС - Ахмат?, или Локо, вылетающий в ФНЛ и Факел?? 3000 зрителей на 80 тысячной арене это ничего?
ДСА
ДСА
вчера в 19:02
Надо же как-то Лужу использовать.
Гость
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