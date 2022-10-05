Дюков высказался о включении клубов Крыма в российские лиги

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном включении футбольных клубов Крыма в систему российских лиг.
Крымские клубы получили информацию о том, как пройти лицензирование. Когда будет разработана дорожная карта, будет понятно, когда ФНЛ сможет принять решение о включении клубов в состав, на первом этапе, Второй лиги. Дайте время — рабочая группа создана, она ведет эту работу. Ориентировочные сроки — сезон-2023/24? Это возможно.
В настоящий момент мы руководствуемся теми письмами, которые получены Российским футбольным союзом от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2014 году. Они приняли решения, в рамках которых Крым признавался особой футбольной зоной. Футбол в Крыму должен развиваться, определенная работа по развитию футбола проводится. Что касается профессионального футбола, есть решение Футбольной национальной лиги (ФНЛ) о том, чтобы создать рабочую группу. Будет проведен аудит, будет разработана рабочая карта по лицензированию клубов, которые есть в Крымском футбольном союзе.