Дюков высказался о включении клубов Крыма в российские лиги

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном включении футбольных клубов Крыма в систему российских лиг.

Крымские клубы получили информацию о том, как пройти лицензирование. Когда будет разработана дорожная карта, будет понятно, когда ФНЛ сможет принять решение о включении клубов в состав, на первом этапе, Второй лиги. Дайте время — рабочая группа создана, она ведет эту работу. Ориентировочные сроки — сезон-2023/24? Это возможно.