В CAS высказались о возможности публикации текста решений об апелляции РФС

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вчера, 14:22

Возможность публикации решений Спортивного арбитражного суда ( CAS ) в Лозанне по апелляциям РФС и клубов РПЛ на решения ФИФА и УЕФА будет оценена после того, как стороны получат уведомления и будет проведен обзор конфиденциальности.

Только решения или постановляющие части арбитражных решений были доведены до сведения сторон в июле. Аргументированные арбитражные решения с основаниями для принятия решений завершаются и будут доведены до сведения сторон в ближайшее время. После уведомления сторон будет проведен обзор конфиденциальности, чтобы установить, могут ли решения быть опубликованы полностью, не опубликованы или опубликованы с какой-либо конфиденциальной информацией. Трехмесячное правило, о котором вы думаете (предусмотрено в статье R59 кодекса спортивного арбитража), касается уведомления об условной части арбитражного решения, которая заключается в том, что решение должно быть сообщено сторонам в течение трех месяцев после передачи дела в коллегию. Такой срок может быть продлен председателем апелляционного арбитражного отдела по мотивированному запросу председателя коллегии.