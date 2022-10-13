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В CAS высказались о возможности публикации текста решений об апелляции РФС

вчера, 14:22

Возможность публикации решений Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по апелляциям РФС и клубов РПЛ на решения ФИФА и УЕФА будет оценена после того, как стороны получат уведомления и будет проведен обзор конфиденциальности.

Только решения или постановляющие части арбитражных решений были доведены до сведения сторон в июле. Аргументированные арбитражные решения с основаниями для принятия решений завершаются и будут доведены до сведения сторон в ближайшее время. После уведомления сторон будет проведен обзор конфиденциальности, чтобы установить, могут ли решения быть опубликованы полностью, не опубликованы или опубликованы с какой-либо конфиденциальной информацией. Трехмесячное правило, о котором вы думаете (предусмотрено в статье R59 кодекса спортивного арбитража), касается уведомления об условной части арбитражного решения, которая заключается в том, что решение должно быть сообщено сторонам в течение трех месяцев после передачи дела в коллегию. Такой срок может быть продлен председателем апелляционного арбитражного отдела по мотивированному запросу председателя коллегии.

15 июля CAS отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА. После этого Служба коммуникаций РФС сообщила о том, что ожидает от CAS полный текст решения. В организации отметили, что после его изучения будет принято решение о дальнейших действиях; к ним относятся обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подача исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных союзом вследствие действий УЕФА и ФИФА.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:30
Тягомотное это дело юридически оформить политическое решение. Вместо того, чтобы просто и ясно сообщить, что мы тут посоветовались с пиндосами и решили, что россиян в международный футбол не пустим, изведут тонны бумаги с юридической паутиной, чтобы всё выглядело, как выстраданное решение, принятое в муках и боли о проблемах России с заботой о её выздоровлении.
adekvat
adekvat
вчера в 17:24
Сшаааа сказали Русских топим, и все.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:19
Напускали туману, хрен разберешь.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
вчера в 16:05
Самая главная информация для простых смертных в последнем предложении о бабках, которые не получил РФС, заботятся о нашем футболе так сказать :)
lobsterdam
lobsterdam ответ nsb25ndx7ete (раскрыть)
вчера в 15:56
русское народное творчество правильно определило абстрактный характер права и, собственно, правосудия: закон - что дышло, куда повернул, то и вышло! Все ясно и понятно, а вся эта мутная юридическая лексика просто словоблудие!
nsb25ndx7ete
nsb25ndx7ete
вчера в 15:33
Понятно что ничего не понятно!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:22
Надо зиму переждать, а там видно будет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:57
Пока CAS не переименуют в GAZ, толку от них не будет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:53
Это же геи
cd69hb7wr8uv
cd69hb7wr8uv
вчера в 14:38
короче приходите завтра...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:25
Когда всё порешаете,напишите по русски,понятно!
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