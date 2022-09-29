РФС опубликовал повестку заседания исполкома, назначенного на 5 октября

РФС опубликовал повестку заседания исполкома организации. Встреча состоится 5 октября в 12:00 по московскому времени.
В рамках мероприятия будет рассмотрен вопрос о концепции развития взрослого массового футбола. Помимо этого, будет уделено внимание вопросам о назначении генерального секретаря РФС, составе бюро исполкома союза, а также о комитетах и комиссиях организации.
Самороспуск
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Самороспуск
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И самый главный вопрос, о расширении в составе бюро исполкома союза, а также в комитетах и комиссииях организации , для увеличения бюджета РФС.
На этом наше заседание считается закрытым .
И самый главный вопрос, о расширении в составе бюро исполкома союза, а также в комитетах и комиссииях организации , для увеличения бюджета РФС.
На этом наше заседание считается закрытым .