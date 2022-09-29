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РФС опубликовал повестку заседания исполкома, назначенного на 5 октября

вчера, 22:47

РФС опубликовал повестку заседания исполкома организации. Встреча состоится 5 октября в 12:00 по московскому времени.

В рамках мероприятия будет рассмотрен вопрос о концепции развития взрослого массового футбола. Помимо этого, будет уделено внимание вопросам о назначении генерального секретаря РФС, составе бюро исполкома союза, а также о комитетах и комиссиях организации.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:48
"Комитет спасения собственного провала". В том же составе,и даже "ширше".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:23
FAN ID отменяйте 16и !
112910415
112910415
сегодня в 06:06
и вопросы-то все - важнейшие ! )
Boricku
Boricku
сегодня в 01:30
Вот они то и боятся Кокорева и Мамаева, вот кого надо гнать мокрой тряпкой.
Boricku
Boricku
сегодня в 01:28, ред.
В повестке дня должен быть всего 1 пункт
Самороспуск
.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:26
Это же сколько дармоедов вокруг нашего футбола крутится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:20
И о детском футболе поговорите!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:47
Интересно послушать их отчёт о проделанной работе, прежде чем переходить к новым обещаниям.
axfucr4t94gt
axfucr4t94gt
сегодня в 00:25
А о футболе когда??..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:00
Ясно, что от бабла и откатов их не оттащишь
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:49
Это что-то из разряда больной фантазии для них . ))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:28
А хлрошо бы РФС ДОБРООЛЬНО отказался бы от вваливания гос денег профессиональный футбол в пользу этого масового футбола. Вместо бла бла была бы реальная я и ощутимая поддержкп. А тск....
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52, ред.
Бла , бла , бла , бла .
И самый главный вопрос, о расширении в составе бюро исполкома союза, а также в комитетах и комиссииях организации , для увеличения бюджета РФС.
На этом наше заседание считается закрытым .
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