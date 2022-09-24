Исполком РФС состоится в начале октября

Исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал, что заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза запланировано на первые числа октября.

Дата исполкома? В первых числах октября. Говорили про конец сентября? На конец сентября планировался форум «Россия — спортивная держава» и совет по спорту, очевидно, что при всей ситуации будут небольшие корректировки.