Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

Исполком РФС состоится в начале октября

сегодня, 19:35

Исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал, что заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза запланировано на первые числа октября.

Дата исполкома? В первых числах октября. Говорили про конец сентября? На конец сентября планировался форум «Россия — спортивная держава» и совет по спорту, очевидно, что при всей ситуации будут небольшие корректировки.

Исходя из этого, планировали график, чтобы и регламент соблюсти, и чтобы удобно было для членов исполкома. Два-три дня — это незначительная корректировка. Пока по плану — в первой декаде октября, президент РФС точную дату определит, будет официальная информация.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РФС высказались о матче сборных России и Боснии и Герцеговины
Сегодня, 17:47
Мотивировочные части решений CAS по апелляциям РФС в стадии доработки
22 сентября
В РФС намерены и в дальнейшем сотрудничать с УЕФА по устойчивому развитию
13 сентября
Федун продолжит работать в исполкоме РФС
04 сентября
РФС собирается создать Лигу легенд
02 сентября
РФС планирует устроить акцию памяти Ярцева
01 сентября
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 20:15, ред.
Господи,как обычно-под лозунгом :"Подведём итоги,пока итоги не подвели нас!".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:14, ред.
Как это изменит скорбное состояние нашего футбола,подтверждённое сегодняшним,счастливо закончившемся действом???
старина
старина
сегодня в 20:09
Соберутся поболтают о том о сем
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:52, ред.
Шабаш чиновников-бездельников, никчёмной организации под названием РФС.
s253scerxp3k
s253scerxp3k
сегодня в 19:45
да уж, очень трудно спланировать, только что будете обсуждать так и не сказал, а, наверное, над повесткой еще и не думали...
Gahi
Gahi
сегодня в 19:45
Будет интересно с какими итогами подойдут члены исполкома РФС.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 