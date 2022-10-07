РФС обсуждает с «Лужниками» проведение финала Кубка России ежегодно

РФС и руководство «Лужников» ведут диалог о ежегодном проведении финалов Кубка России в фиксированную дату на большой арене.
Ранее было объявлено, что данный стадион примет финальный матч Кубка в этом сезоне. Президент РФС Александр Дюков заявил, что на данный момент нет решения по поводу дальнейшего проведения финала Кубка России в «Лужниках».
На данный момент диалог между РФС и руководством «Лужников» далек от завершения.
Все эти игры вне Москвы доставляют руководителям РФС и прочим бонзам любящими иногда посмотреть матчи вживую (и наверное нахаляву) - кучу неудобств....
Перенёс все матчи в столицу...обговорил магарыч с хозяевами столичных арен...похлопотал чтоб финалах были "правильные"..как в прошлом сезоне...и сиди жизни радуйся...
Все финалы в Москву....
А в провинцию скидку...на телевизоры...чтоб футболом наслаждались...))))
Я понимаю...тут на днях Андрей "эксперт" Канчельскис решил все финалы залужниковить по причине что в Англии и где то там ещё так делают....))
Так Англию можно за сутки 4 раза по периметру обьехать...на велосипеде...и условный столичный финал формальность в плане логистики...любой болельщик за час доберётся....да ёще и материальные возможности им в помощь...
А у нас...чтоб увидеть финальный матч своей провинциальной команды в столице....нужно продать часть недвижимости...пару коров...десяток кур...2 дня на оленях...3 дня пешком и 5 часов по МКАДу на такси....и не факт что времени и средств хватит....
Хотя наверно организаторы всеобщего зафиналивания Лужников учтут данный фактор....и будут "допускать" в финал только московские команды.....
Все эти игры вне Москвы доставляют руководителям РФС и прочим бонзам любящими иногда посмотреть матчи вживую (и наверное нахаляву) - кучу неудобств....
Перенёс все матчи в столицу...обговорил магарыч с хозяевами столичных арен...похлопотал чтоб финалах были "правильные"..как в прошлом сезоне...и сиди жизни радуйся...
Все финалы в Москву....
А в провинцию скидку...на телевизоры...чтоб футболом наслаждались...))))
Я понимаю...тут на днях Андрей "эксперт" Канчельскис решил все финалы залужниковить по причине что в Англии и где то там ещё так делают....))
Так Англию можно за сутки 4 раза по периметру обьехать...на велосипеде...и условный столичный финал формальность в плане логистики...любой болельщик за час доберётся....да ёще и материальные возможности им в помощь...
А у нас...чтоб увидеть финальный матч своей провинциальной команды в столице....нужно продать часть недвижимости...пару коров...десяток кур...2 дня на оленях...3 дня пешком и 5 часов по МКАДу на такси....и не факт что времени и средств хватит....
Хотя наверно организаторы всеобщего зафиналивания Лужников учтут данный фактор....и будут "допускать" в финал только московские команды.....