РФС обсуждает с «Лужниками» проведение финала Кубка России ежегодно

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вчера, 10:37

РФС и руководство «Лужников» ведут диалог о ежегодном проведении финалов Кубка России в фиксированную дату на большой арене.

Ранее было объявлено, что данный стадион примет финальный матч Кубка в этом сезоне. Президент РФС Александр Дюков заявил, что на данный момент нет решения по поводу дальнейшего проведения финала Кубка России в «Лужниках».