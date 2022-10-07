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РФС обсуждает с «Лужниками» проведение финала Кубка России ежегодно

вчера, 10:37

РФС и руководство «Лужников» ведут диалог о ежегодном проведении финалов Кубка России в фиксированную дату на большой арене.

Ранее было объявлено, что данный стадион примет финальный матч Кубка в этом сезоне. Президент РФС Александр Дюков заявил, что на данный момент нет решения по поводу дальнейшего проведения финала Кубка России в «Лужниках».

На данный момент диалог между РФС и руководством «Лужников» далек от завершения.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 00:14
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:00
    2 дня на оленях и 3 дня пешком не так страшно, как 5 часов по МКАДу на такси)))
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Уже представляю переполненные Лужники на финале Тосно - Авангард)))
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 18:20, ред.
    Я далеко живу от Москвы, но смотреть на футбол в Лужниках всегда в радость, стадион всегда полный!
    В Нижнем Новгороде вместимость 45 000+ и при "ограничения 50% из-за "короны" пришло 20 000+ человек и это явно не 50%!!! Не будь ограничений - те же 20 тысяч и пришли бы!
    Ну а на финал Тосно - Авангард (видимо вы не помните!) билеты были бесплатными!!! Были бы они хотя бы по минимальной цене, вряд ли бы и пару тысяч набралось!
    3_DEIVID_5
    3_DEIVID_5
    вчера в 17:56
    Абсолютно правильное решение. Финал кубка должен проводиться на главном стадионе страны.
    3_DEIVID_5
    3_DEIVID_5 ответ Izmar (раскрыть)
    вчера в 17:55
    Чего же убогий семак с бразилами и таджиками истерил и пыжился в кубковом матче со Спартаком??? Ты бы им уже сообщил, что кубок не нужен.

    АХАХАХАХА
    dok66
    dok66
    вчера в 15:33
    Одними Лужниками престиж Кубка не поднять . Над эти нужно думать . А стадион - это уже второе дело .
    ABir
    ABir
    вчера в 15:11
    Здоровенный дорогущий стадион стоит и большую часть времени не используется по прямому назначению
    makkie
    makkie
    вчера в 15:10
    Думаю, Дюков упрётся рогом и будет отстаивать честь родного Питера.
    А по факту финал Кубка в Лужниках - это всегда атмосферно!
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 14:58
    Это было бы прекрасно. Самая вместительная арена в стране должна принимать финал кубка. Как Уэмбли в Англии
    Andrei Galash
    Andrei Galash ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 14:32
    У каждого будет свое мнение в этом вопросе, и каждый будет по-своему прав. Но прошлый финал в Лужниках - это Спартак - Динамо, было бы странно играть этот матч на другом стадионе. И то, если Вы помните, было много споров, на какой из московских арен играть. В матче в Нижнем (Локомотив - Крылья) были ограничения 50% из-за "короны" и было 20 тыс., а без ограничений - был бы аншлаг. В Екатеринбурге (Зенит - Химки), на сколько я помню, тоже было ограничение до 10 %. Поэтому Ваше сравнение посещаемости немного некорректно. А в доковидные времена даже на Тосно с Авангардом в Волгограде пришло 40 тыс. До этого в Сочи на Локо с Уралом было более 20 тыс. А если в Сочи играть финал, к примеру, Краснодар - Ростов, и такой же матч в Лужниках - ещё не известно, где было бы больше зрителей.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 13:57
    У спартака одну тему для нытья отберут.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 13:54
    Постоянного ничего не бывает в этой стране.
    Завтра Дюкова с Миллером выкинут и все измениться !
    Detroit_07
    Detroit_07 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 13:52
    На счёт "все довольны" и "вопросов не возникало" с вами могут не согласиться люди из регионов.
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    вчера в 13:30
    Это очевидно. Так и должно быть. А Суперкубок можно было бы проводить в разных городах.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:08, ред.
    Тогда уж вообще все матчи чемпа и кубка в столицу перенести...и не париться...
    Все эти игры вне Москвы доставляют руководителям РФС и прочим бонзам любящими иногда посмотреть матчи вживую (и наверное нахаляву) - кучу неудобств....

    Перенёс все матчи в столицу...обговорил магарыч с хозяевами столичных арен...похлопотал чтоб финалах были "правильные"..как в прошлом сезоне...и сиди жизни радуйся...

    Все финалы в Москву....
    А в провинцию скидку...на телевизоры...чтоб футболом наслаждались...))))

    Я понимаю...тут на днях Андрей "эксперт" Канчельскис решил все финалы залужниковить по причине что в Англии и где то там ещё так делают....))
    Так Англию можно за сутки 4 раза по периметру обьехать...на велосипеде...и условный столичный финал формальность в плане логистики...любой болельщик за час доберётся....да ёще и материальные возможности им в помощь...
    А у нас...чтоб увидеть финальный матч своей провинциальной команды в столице....нужно продать часть недвижимости...пару коров...десяток кур...2 дня на оленях...3 дня пешком и 5 часов по МКАДу на такси....и не факт что времени и средств хватит....
    Хотя наверно организаторы всеобщего зафиналивания Лужников учтут данный фактор....и будут "допускать" в финал только московские команды.....
    Сп62
    Сп62
    вчера в 13:02
    В СССР финал Кубка всегда проводился в Лужниках и ни каких вопросов не возникало. Был всесоюзный праздник, все были довольны. Проведение финального матча на поле одного из финалистов может привести к казусу. Например, если в финале будет играть Химки или другой клуб со стадионом в 10 тыс. зрителей.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 12:40
    На последней домашней игре Сочи присутствовало аж 2 600!!! человек!
    А на последнем финале Кубка в Лужниках пришло болельщиков больше чем на 3 предыдущих финала (Нижний, Екатеринбург и Самара) вместе взятых!
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 12:30
    Выдут в финал, к примеру Ростов и Краснодар, или Сочи, что вполне может быть. И какой интерес болельщикам смотреть матч по телевизору, когда в регионе свои шикарные стадионы и добираться удобно.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 11:27
    Если РФС хочет поднять престиж Кубка России, то финал ВСЕГДА должен играться на ГЛАВНОМ стадионе страны.
    Izmar
    Izmar
    вчера в 11:01
    Лучше уж сразу спартаку кубок вручить, большинству команд он все равно не нужен.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:51
    Это будет Неправильно по отношению к другим городам...
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 10:44
    а другие города чем хуже?
    Гость
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