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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

«Я нужен Франции, Франция мне не нужна». Ибрагимович — об уходе из ПСЖ

вчера, 19:48

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём уходе из ПСЖ в 2016 году.

С тех пор, как я уехал из Франции, все пошло под откос. Во Франции больше не о чем говорить. Я нужен Франции, Франция мне не нужна. Даже если у вас есть Мбаппе, Неймар и Месси, это вам не поможет, потому что у вас нет бога.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:47, ред.
Не понимаю тех, у кого его слова вызывают возмущение. Это его медийный образ, так как футбол это еще и шоу. В жизни он трудяга и лидер, который тянет молодежь и не тянет на себя одеяло. Еще и семьянин хороший, без скандалов и брошенных детей. Был драчуном и задирой в молодости, но в той среде, где он вырос, без этого человек сломается. Да и в те годы не он единственный был «плохим мальчиком» в футболе.
monah-10
monah-10 ответ Владимир Коробов (раскрыть)
сегодня в 02:35
Согласен Ибра 32 трофея, МС 28, даже если отнять два трофея от Ювентуса когда клуб лишили трофеев в Серии А, и понизили клуб, все равно у Ибры остается 30. И это еще не предел.
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 02:28, ред.
Ну это уже придирки, выиграл бы он ЛЧ, говорили бы что а как же ЧЕ, ЧМ, все относительно, игрок великий, и его эпоха в футболе в общем подняла планку самого футбола, игра стала реально смотрительной. Да и чисто мое мнение Рону до Златана как до луны, это касается не сегодняшнего Рона, а вообще всю его футбольную карьеру.
Также можно сказать и про Холанда игрок сделает шикарную карьеру выиграет множество трофеев, ЛЧ скорее всего с Реалом возьмет, у МС проклятие пока там Пеп, этот несомненно великий тренер был у руля великих клубов, а ЛЧ брал только с Барсой, он человек одного клуба.
Но никогда Холанд не выиграет ни ЧМ, ни ЧЕ, такое бывает.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:49
Вспомни Милан в сезоне 19/20. Что с ним было до прихода Ибры и как все изменилось с его приходом. И как бонус от Златана 15 голов в 19 матчах того сезона в его то возрасте.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:40
Столько же, сколько и МС. Златан не бог, конечно, но у него трофеев больше, чем у МС за всю историю.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:31
Перегибает «швед»...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:54, ред.
В целом в этом весь Ибрагимович!

Талантливейший игрок, в каком бы клубе ни играл, а свои 20-30 мячей всегда забивал. Прошел пожалуй все ТОП клубы Европы и нигде не затерялся.

Но наряду с феноменальным здоровьем и талантом. тянет в своей футбольной торбе и огромнейший недостаток - свой язык... Отсюда и отсутствие некоторых футбольных "наград"!

Можно сказать вечно второй, хотя образно выражаясь это ещё неизвестно что легче - двадцать лет быть вторым или один раз первым!

И всё-таки удачи Ибре!
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:43
не обижайся , но к чему набор этот высокопарных фраз! Сафет Сушич,Раи,Паулетта они далеко не великие! А Бенза ты ставишь ниже Ибры , хотя Милан без Ибры не плох ,а вот Реал с Бензом и без это разные команды! Болелы Реала не дадут соврать! И думаю что его самооценка далеко не то что нужно для молодых! Хотя он Велик!
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
Добрый вечер alexgurzan!

Как старожил соккера, обращаюсь к Вам как старожилу модераторского цеха годами слывущего объективным сотрудником данного ресурса.
Наметилась неприятная тенденция в толковании прописанных соккером правил, касающихся начисления дополнительных баллов участвующих в КП, а именно - десяти баллов. Талмуд глаголит - "Первый комментарий ....не менее двух слов"... Я как то написал "Минуточку... Минуточку.." Получил бан на час. Ответ на апелляцию: "Одно слово". Предположил, что в этом случае "наказание" выписала компьютерная программа (бот) и наверное эмоционально, дал рекомендацию в отношении "бота", но не модератора и без уточнения заложенного мною смысла, был отправлен на СЕМЬ суток в бан (по прежнему считаю противозаконно)
Намедни дал пост из трех слов - "флуд, не по теме"... И опять в одностороннем порядке - согласитесь и одно слово может быть философским вопросом...
И вот обращения юзеров "Ironigor" и "Звезда по имени Солнце" из этой же "оперы"... Может есть смысл четко прописать в правилах" "Дополнительные 10 баллов начисляются участникам КП за первый содержательный пост из 5-... слов, тематически связанный со статьей"? Обдумать вознаграждение не за первый пост, а скажем два, три...? Учитывая, что очень много статей с тремя - пятью постами и не будет возникать недоразумений из-за желания быть первым и заработать 10 баллов.
Аlex мне очень хочется верить, что предвзятости на ресурсе нет, но надо задуматься, а почему эта тема Неоднократно всплывает? Как можно зажигать красный свет если пользователь пожелал "Всех благ"!? Ему что надо было писать: " "Дорогой(милый) я с низким поклоном желаю тебе всех благ?"
В моем отношении , после бана за три слова, у меня мелькнула мысль о предвзятости, так как после семисуточного наказания и моих возражений мне регулярно стали прилетать баны.
alexgurzan я указал выше причину обращения к Вам, раз Вы старожил соккера значит как и я небезразличны к ресурсу и помните разные времена и людей и их КОЛИЧЕСТВО на этом ресурсе, Активность...
Создалось впечатление, что Ваши коллеги по модераторскому цеху новички в своем деле и рубят шашкой налево и направо...
"Фомин: «Играть за Россию — мечта детства»" - это первая статья суток и далее... не редкость, до настоящего момента от двух до пяти постов юзеров...
Последние не уйдут?
Если увидите в чем то рациональное зерно и посчитаете нужным, дайте ход мысли в соккеровский Кремль) Нет - в урну пост.
Удачи Вам.
протон
протон
вчера в 21:15
До Ибрагимовича у ПСЖ были великие Сафет Сушич,Раи,Паулетта и прочие, но именно Ибрагимович смог дать ПСЖ совершенно новый уровень в плане завоевания трофеев и статуса.Хоть Кавани и забил за ПСЖ 200 голов, но он никогда не был вожаком уровня Ибрагимовича. Есть великие игроки ,которые играют за клуб(Кавани,Бензема,Суарез),а есть великие игроки, которые выводят свои клубы на новый уровень(Месси,Роналду,Ибрагимович).
Красавчик Ибра. Самое главное, что сделал, это даже не его голы( хотя в хайлайтах лучших голов лиги чемпионов, найдётся пара мест для голов Ибры в форме псж), а его максимальный профессионализм, планка отношения к себе как спортсмену, лидеру, кудеснику мяча, которое отпечаталось всех причастных к этому проекту. Его самооценка, его отношение к молодым проспектам и наглядное пособие того, как находить мотивацию для развития и роста, когда у тебя уже все есть и ты легенда. Вот что он имеет ввиду и он чертовски прав.
protest58us
protest58us ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:03
Ему твоя лига чемпионов не сдалась, она же не лига богов называется
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:58, ред.
Он высокого о себе мнения))) Ибра с манией величия))) иногда создаётся впечатление, что он верит, в то, что говорит)
Elliada
Elliada
вчера в 20:46
Сколько раз "бог" выиграл ЛЧ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:25
А что на него обижаться? Он в своём стиле! А сейчас, когда карьера почти закончилась, всё больше будет выпендриваться. Но игрок великий!
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 20:19
Как игрок уважаю не как человек!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:04
Так Париж лишился сразу двух достопримечательностей)
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:03
Самовлюблённый конь!
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 19:58
как всегда скромно высказался о себе)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:55
Вот, какая Цаца!).
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:53
Однако огромное самомнение у Ибры!!
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