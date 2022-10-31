«Я нужен Франции, Франция мне не нужна». Ибрагимович — об уходе из ПСЖ

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём уходе из ПСЖ в 2016 году.
С тех пор, как я уехал из Франции, все пошло под откос. Во Франции больше не о чем говорить. Я нужен Франции, Франция мне не нужна. Даже если у вас есть Мбаппе, Неймар и Месси, это вам не поможет, потому что у вас нет бога.
Талантливейший игрок, в каком бы клубе ни играл, а свои 20-30 мячей всегда забивал. Прошел пожалуй все ТОП клубы Европы и нигде не затерялся.
Но наряду с феноменальным здоровьем и талантом. тянет в своей футбольной торбе и огромнейший недостаток - свой язык... Отсюда и отсутствие некоторых футбольных "наград"!
Можно сказать вечно второй, хотя образно выражаясь это ещё неизвестно что легче - двадцать лет быть вторым или один раз первым!
И всё-таки удачи Ибре!
Талантливейший игрок, в каком бы клубе ни играл, а свои 20-30 мячей всегда забивал. Прошел пожалуй все ТОП клубы Европы и нигде не затерялся.
Но наряду с феноменальным здоровьем и талантом. тянет в своей футбольной торбе и огромнейший недостаток - свой язык... Отсюда и отсутствие некоторых футбольных "наград"!
Можно сказать вечно второй, хотя образно выражаясь это ещё неизвестно что легче - двадцать лет быть вторым или один раз первым!
И всё-таки удачи Ибре!