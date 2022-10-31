«Я нужен Франции, Франция мне не нужна». Ибрагимович — об уходе из ПСЖ

Нападающий «Милана» высказался о своём уходе из ПСЖ в 2016 году.

С тех пор, как я уехал из Франции, все пошло под откос. Во Франции больше не о чем говорить. Я нужен Франции, Франция мне не нужна. Даже если у вас есть Мбаппе, Неймар и Месси, это вам не поможет, потому что у вас нет бога.