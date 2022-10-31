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Жиров: «Зимой я буду иметь право вести переговоры с другими клубами»

вчера, 15:19

Футболист «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал, что мог перейти в «Падерборн».

«Падерборн» проявлял ко мне интерес в конце 2021 года, но не сложилось, хотя договорённости с клубом у меня были. Но «Зандхаузен» не смог договориться с клубом. Я не понял президента, почему он не захотел меня отпускать. Он мне сказал: «Без тебя мы вылетим». Сейчас «Падерборн» идёт в тройке.

Упала ли мотивация после этого? Если я буду плохо играть за «Зандхаузен», то ко мне не будет интереса от других команд летом. Я 100% перерос клуб, в котором я сейчас играю, в руководстве об этом знают. Сейчас у меня контракт до лета, зимой я буду иметь право вести переговоры с другими клубами.

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minai
minai
вчера в 17:08
Жиров: «Зимой я буду иметь право вести переговоры с жирным клубом из РПЛ чтобы копить жирок »
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:32
Посмотрим куда попадёт
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:27
На то оно и трансферное окно !)
Гость
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