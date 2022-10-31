Тен Хаг похвалил Магуайра за игру против «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг восторженно отозвался об игре защитника «дьяволов» Харри Магуайра в матче против «Вест Хэма» (1:0).
Он великолепно оборонялся в штрафной площади. Он хороший игрок и по-настоящему добротный защитник, мы увидели, насколько он важен для команды. Разумеется, я рад за команду, но отдельной похвалы достоин Харри Магуайр, который помог оставить свои ворота в неприкосновенности.
Но, извините, Харя второй по стоимости защитник в мире!!!
Но, извините, Харя второй по стоимости защитник в мире!!!