Тен Хаг похвалил Магуайра за игру против «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» восторженно отозвался об игре защитника «дьяволов» в матче против «Вест Хэма» (1:0).

Он великолепно оборонялся в штрафной площади. Он хороший игрок и по-настоящему добротный защитник, мы увидели, насколько он важен для команды. Разумеется, я рад за команду, но отдельной похвалы достоин Харри Магуайр, который помог оставить свои ворота в неприкосновенности.