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Тен Хаг похвалил Магуайра за игру против «Вест Хэма»

вчера, 12:33
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг восторженно отозвался об игре защитника «дьяволов» Харри Магуайра в матче против «Вест Хэма» (1:0).

Он великолепно оборонялся в штрафной площади. Он хороший игрок и по-настоящему добротный защитник, мы увидели, насколько он важен для команды. Разумеется, я рад за команду, но отдельной похвалы достоин Харри Магуайр, который помог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Все комментарии
vedevas_93
vedevas_93 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 17:11
вы не понимаете, а он (как тренер) понимает, что время от времени надо публично хвалить и благодарить персонально своих игроков вне зависимости от возраста и его стоимости и логика дорогой = показывает или должен показывать всегда хорошую игру, не работает, примеров тьма
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:46
Я понимаю, когда такие речи раздаются об игре 18-19 летнего юнца дебютировавшего в основе за клуб..
Но, извините, Харя второй по стоимости защитник в мире!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:39
Хороший защитник для команды всегда важен.
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