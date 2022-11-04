Роналду высказался о роли седьмого номера в истории «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о значении седьмого номера на клубной футболке.
Каждый футболист мира знает, что семь – сакральный номер в этом клубе. Об этом знают игроки всего мира, не только из Манчестера. Вначале, когда переходил в «Манчестер Юнайтед», я сильно переживал, когда увидел полные трибуны. Страсть болельщиков восхитила меня.
Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты будешь играть под седьмым номером». Это незабываемо.
Мне была известна история седьмого номера в клубе, но в то же время я чувствовал уверенность, ибо опытный тренер и человек понимал, что именно Криштиану должен носить этот номер.
У Ферги была чуйка на молодых талантов, безусловно один из лучших менеджеров в истории спорта
Действительно магический: Депай, Санчес и Ди Мария периода МЮ не дадут соврать. Хотя нынешний Роналду и играет на их уровне, если не хуже
У Ферги была чуйка на молодых талантов, безусловно один из лучших менеджеров в истории спорта
Действительно магический: Депай, Санчес и Ди Мария периода МЮ не дадут соврать. Хотя нынешний Роналду и играет на их уровне, если не хуже