Роналду высказался о роли седьмого номера в истории «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о значении седьмого номера на клубной футболке.

Каждый футболист мира знает, что семь – сакральный номер в этом клубе. Об этом знают игроки всего мира, не только из Манчестера. Вначале, когда переходил в «Манчестер Юнайтед», я сильно переживал, когда увидел полные трибуны. Страсть болельщиков восхитила меня.

Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты будешь играть под седьмым номером». Это незабываемо.

Мне была известна история седьмого номера в клубе, но в то же время я чувствовал уверенность, ибо опытный тренер и человек понимал, что именно Криштиану должен носить этот номер.