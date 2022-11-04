Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду высказался о роли седьмого номера в истории «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:48

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о значении седьмого номера на клубной футболке.

Каждый футболист мира знает, что семь – сакральный номер в этом клубе. Об этом знают игроки всего мира, не только из Манчестера. Вначале, когда переходил в «Манчестер Юнайтед», я сильно переживал, когда увидел полные трибуны. Страсть болельщиков восхитила меня.

Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты будешь играть под седьмым номером». Это незабываемо.

Мне была известна история седьмого номера в клубе, но в то же время я чувствовал уверенность, ибо опытный тренер и человек понимал, что именно Криштиану должен носить этот номер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Ибрагимович прав. В „Манчестер Сити“ моё эго выше другого»
Сегодня, 11:50
Гвардиола назвал соперников «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ
Сегодня, 11:01
Каррера: «„Спартаку“ будет нелегко в матче с „Сочи“»
Сегодня, 08:55
М'Вила: «Ради сборной Франции готов прийти на мундиаль из Греции пешком»
Вчера, 23:16
Мерсон поделился мнением о взаимодействии Салаха с партнёрами по команде
Вчера, 22:57
Эмери намерен выиграть титул с «Астон Виллой»
Вчера, 20:16
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:24
ничто не вечно, к сожалению
112910415
112910415
сегодня в 05:03
пора, пора сконцентрироваться на произнесении мудрых фраз ...
СALL OF DUTY
СALL OF DUTY
сегодня в 01:31
Роналду лучшая семерка в истории футбола.’
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:35, ред.
Поздравляю с получением Вип статуса. Друг. А говорил, что Вип ни о чем.
У Ферги была чуйка на молодых талантов, безусловно один из лучших менеджеров в истории спорта
Действительно магический: Депай, Санчес и Ди Мария периода МЮ не дадут соврать. Хотя нынешний Роналду и играет на их уровне, если не хуже
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:34
Ба, сколько скромности... И не в первый раз...
ymhhxzxv56t3
ymhhxzxv56t3
вчера в 22:59
Что такое Вип и его действие?
Elliada
Elliada
вчера в 22:52
Раньше хоть оправдывал 7-й номер, а теперь позорит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 