Гленн Бейл: «Я готов стать легендой „Крыльев“. Кто этого не хочет?»

Защитник заявил, что хочет продолжить выступать за «Крылья Советов».

Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет? У меня действительно есть амбиции. Сейчас «Крылья» стабильно выступают в Премьер-Лиге. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и будем развиваться, чтобы занимать более высокие места. Провести в Самаре всю карьеру? Ох, это сложный вопрос! У меня ещё полтора года контракта. Посмотрим, что будет дальше.