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Гленн Бейл: «Я готов стать легендой „Крыльев“. Кто этого не хочет?»

сегодня, 10:44

Защитник Гленн Бейл заявил, что хочет продолжить выступать за «Крылья Советов».

Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет? У меня действительно есть амбиции. Сейчас «Крылья» стабильно выступают в Премьер-Лиге. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и будем развиваться, чтобы занимать более высокие места. Провести в Самаре всю карьеру? Ох, это сложный вопрос! У меня ещё полтора года контракта. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 15:57
А я знаю ещё 88 субъектов РФ,жители местных столиц которых утверждают то же самое.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:56
Типичный русский парень,со стандартными мечтами.
memphis
memphis ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 13:25
С чего такие эпитеты? А чего добились вы? В Самаре его уважают, он борется как лев и создаёт моменты. Что он сказал не так? Он, кстати, не сбежал как многие
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:47
В Самаре самые красивые девушки !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:01, ред.
Ох ! Всю ночь не спал ,всё думал ,станет он легендой Крыльев или нет ?! ))))) Всё , Бейлу больше не наливать ! ))
galem72
galem72
сегодня в 11:00
Этот ноунейм точно в нашем мире находился, а не каком-то в параллельном?
Как можно на трезвую голову такое выдать? ))
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