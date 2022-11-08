Пиняев: «Хочу сыграть в Лиге чемпионов»

Футболист «Крыльев Советов» рассказал о своей главной футбольной мечте.

Все хотят играть на высшем уровне, играть в топ-5 лиг и в Лиге чемпионов. Когда смотрю Лигу чемпионов, вижу по 60-70 тысяч зрителей, слышу, как поют гимн Лиги, это до мурашек. Это мечта — оказаться там и выходить под этот гимн и стать одним из героев этой истории, а не просто смотреть с трибуны или по телевизору.

Как вижу свою карьеру? Хочу по итогу оказаться в Европе в большой команде и быть на самом высшем уровне. Все понимаем, что Лига чемпионов — стимул.