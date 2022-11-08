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Пиняев: «Хочу сыграть в Лиге чемпионов»

сегодня, 04:29

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своей главной футбольной мечте.

Все хотят играть на высшем уровне, играть в топ-5 лиг и в Лиге чемпионов. Когда смотрю Лигу чемпионов, вижу по 60-70 тысяч зрителей, слышу, как поют гимн Лиги, это до мурашек. Это мечта — оказаться там и выходить под этот гимн и стать одним из героев этой истории, а не просто смотреть с трибуны или по телевизору.

Как вижу свою карьеру? Хочу по итогу оказаться в Европе в большой команде и быть на самом высшем уровне. Все понимаем, что Лига чемпионов — стимул.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:17
Если только перейти в Челси к Захаряну .
lotsman
lotsman
сегодня в 07:30
Хочу, не значит, могу. Не надо мечтать о несбыточном.
memphis
memphis ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 05:43
А чего добились вы? Или вам тоже всегда говорят "ничего не выйдет" ?
Он назло таким станет на уровне Хвичи
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:43
Понесло юношу!
Ничего из него не выйдет!
ДСА
ДСА
сегодня в 04:42
Судя по всему этим местам очень трудно будет сбыться. Политика.
Гость
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