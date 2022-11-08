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Селюк: «„Ахмат“ полностью доволен Конате»

сегодня, 05:55

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, похвалил своего клиента.

Конате — отличный футболист. Он забивает рабочие голы, без пенальти. Такой футболист нужен всем командам. Нужно отдать должное Соболеву, который сейчас набрал хорошую форму. Конате и Соболев — два лучших нападающих в РПЛ. Они цепляются за все мячи, выигрывают единоборства, играют так, как и нужно нападающим. Конате в «Ахмате» делает много черновой работы, он играет на команду.

Есть ли предложения по Конате от других клубов? На данный момент у него контракт с «Ахматом». Если что-то появится, то все предложения мы перенаправим в клуб. Им полностью довольны в команде.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:13
Если агент не будет расхваливать своего футболиста то ,что это за агент? Хотя насчёт, кто лучший нападающий РПЛ, найдется много других мнений!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:07
Селюк даром время не теряет и похоже подыскивает игроку более перспективный клуб, активно хваля его в прессе.
kxzd3aqjk9tw
kxzd3aqjk9tw
сегодня в 06:40
Доволен работорговец, что удачно впарил очередного негритоса
Гость
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