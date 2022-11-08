Селюк: «„Ахмат“ полностью доволен Конате»

, агент нападающего «Ахмата» , похвалил своего клиента.

Конате — отличный футболист. Он забивает рабочие голы, без пенальти. Такой футболист нужен всем командам. Нужно отдать должное Соболеву, который сейчас набрал хорошую форму. Конате и Соболев — два лучших нападающих в РПЛ . Они цепляются за все мячи, выигрывают единоборства, играют так, как и нужно нападающим. Конате в «Ахмате» делает много черновой работы, он играет на команду.

Есть ли предложения по Конате от других клубов? На данный момент у него контракт с «Ахматом». Если что-то появится, то все предложения мы перенаправим в клуб. Им полностью довольны в команде.