Агент Сычевого: «Владимир способен конкурировать с Соболевым и Комличенко»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» , прокомментировал попадание своего клиента в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Конечно, вызов в сборную влияет на интерес к футболисту. Но ценник остается такой, какой есть.

В окончательном списке есть и Соболев, и Комличенко, и Чалов? Хорошая компания, чтобы себя проявить и проверить в условиях такой конкуренции.

Уверен, что все, кого вызвали, получат игровое время. Но решать все равно Валерию Георгиевичу Карпину. В прошлый раз у сборной была одна игра, а сейчас планируется две. Понятно, что все зависит от тренировок, но 30 человек надо везти, наверное, чтобы дать шанс всем.

Владимир сможет конкурировать с Соболевым и Комличенко. Для него это будет полезно. Но ему вполне по силам конкурировать с ними за место в составе.