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Агент Сычевого: «Владимир способен конкурировать с Соболевым и Комличенко»

сегодня, 04:33

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал попадание своего клиента в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Конечно, вызов в сборную влияет на интерес к футболисту. Но ценник остается такой, какой есть.

В окончательном списке есть и Соболев, и Комличенко, и Чалов? Хорошая компания, чтобы себя проявить и проверить в условиях такой конкуренции.

Уверен, что все, кого вызвали, получат игровое время. Но решать все равно Валерию Георгиевичу Карпину. В прошлый раз у сборной была одна игра, а сейчас планируется две. Понятно, что все зависит от тренировок, но 30 человек надо везти, наверное, чтобы дать шанс всем.

Владимир сможет конкурировать с Соболевым и Комличенко. Для него это будет полезно. Но ему вполне по силам конкурировать с ними за место в составе.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 08:57
Оба и Соболев и кумуличенка - дельфинсчеги, Вове надо ехать на сборы чтобы боссейн был трениться падать, и чтобы сулья поставил на точку.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:55
Сычевой в матчах РПЛ уже показал, что он не хуже других нападающих, вызванных в сборную. Соболев, наверное, смотрится предпочтительнее остальных, а вот Чалов и Комличенко, на мой взгляд, уступают Сычевому.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:52
Пока идет нормально,что будет дальше,вон Агаларов уже погас.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:39
В рпл каждый может конкурировать друг с другом!
b8d3c8d5ffvd
b8d3c8d5ffvd
сегодня в 04:40
Все трое те ещё брёвна, поэтому конкуренция между ними вполне возможна
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