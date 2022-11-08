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Песьяков: «Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную»

сегодня, 03:53

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал свое попадание в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную. Какие еще могут быть? Они шикарные, вне зависимости от сложившейся ситуации. Наших будущих соперников еще не разбирал, займемся этим уже непосредственно на сборах. Сейчас все мысли о клубе. Говорил ли Кафанов мне заранее о вызове в сборную? Нет. В этом плане у игроков «Ростова» нет каких-то привилегий.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:15
У Песьякова сейчас большая нагрузка в Ростова. После травмы Никиты Медведева он играет и в чемпионате и в кубке без замен
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:44
Всё же хорошо иметь главным тренером в клубе главного тренера сборной. Какой-никакаой, а блат.
q4srcruah97p
q4srcruah97p
сегодня в 04:36
В любом случае это приятно, хотя и ясно, что первым номером ты там не станешь никогда
Гость
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