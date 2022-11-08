Песьяков: «Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную»

Вратарь «Ростова» прокомментировал свое попадание в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную. Какие еще могут быть? Они шикарные, вне зависимости от сложившейся ситуации. Наших будущих соперников еще не разбирал, займемся этим уже непосредственно на сборах. Сейчас все мысли о клубе. Говорил ли Кафанов мне заранее о вызове в сборную? Нет. В этом плане у игроков «Ростова» нет каких-то привилегий.