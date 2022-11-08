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Нигматуллин назвал условие, при котором Кокорина вызовут в сборную России

сегодня, 09:42

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном вызове нападающего «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду.

Валерий Карпин и его коллеги делают ставку на перспективу, на молодых игроков, которые смогут помочь сборной в будущем. Кокорин таким футболистом не является. Александр, конечно, всегда перспективен, но чемпионат Кипра все‑таки достаточно слабый. К тому же, уверен, если бы Кокорин с таким же постоянством забивал за «Фиорентину», то обязательно заслужил бы приглашение в сборную. Пока же говорить об этом не стоит.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:45
Зачем он нужен в Сборной,с кем играть!? Молодёжь надо подтягивать!
Гость
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