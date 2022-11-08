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Семшов: «Чистяков станет ещё сильнее»

сегодня, 05:02

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на проблемы защитника команды Дмитрия Чистякова.

Тяжело копаться и выяснять отношения в команде, в которой не находишься. Мне нравится Чистяков, как футболист, как он играет. В прошлом году он был основным центральным защитником «Зенита». Кто-то писал, что Дмитрий специально совершил ошибки в матче с «Ахматом» — это бред. Он конкурирует с сильными партнерами. У Чистякова может не хватать игровой практики, поэтому возникли такие ошибки. Дмитрий — футболист сборной России, и зачем ему специально ошибаться?

Сейчас все утихнет. Чистяков еще поможет «Зениту».

Выступать без ошибок в профессиональном спорте невозможно. Только психологически устойчивые футболисты попадают в сборную, в «Зенит». Чистяков попадает под эти критерии. Он станет еще сильнее.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 09:28
Чистякову при первой возможности надо сменить клуб. Все деньги не заработаешь...
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 07:26
Станет, если не заклюют журналисты не заклюют репортажами и "сенсациями".
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:55
Чистяков - герой нашего времени! А если серьезно,то пора бы уже оставить парня в покое! Ведь только ленивый ещё не высказался по этому поводу!
wuz67eyn9ner
wuz67eyn9ner
сегодня в 06:38
Куда уж сильнее и так вон какие номера вытворяет, что в цирк ходить не надо!
Гость
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