Семшов: «Чистяков станет ещё сильнее»

Бывший игрок «Зенита» отреагировал на проблемы защитника команды .

Тяжело копаться и выяснять отношения в команде, в которой не находишься. Мне нравится Чистяков, как футболист, как он играет. В прошлом году он был основным центральным защитником «Зенита». Кто-то писал, что Дмитрий специально совершил ошибки в матче с «Ахматом» — это бред. Он конкурирует с сильными партнерами. У Чистякова может не хватать игровой практики, поэтому возникли такие ошибки. Дмитрий — футболист сборной России, и зачем ему специально ошибаться?

Сейчас все утихнет. Чистяков еще поможет «Зениту».

Выступать без ошибок в профессиональном спорте невозможно. Только психологически устойчивые футболисты попадают в сборную, в «Зенит». Чистяков попадает под эти критерии. Он станет еще сильнее.