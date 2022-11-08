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Обвиняемый в изнасилованиях Менди: «Я не Брэд Питт, но женщины шли ко мне»

сегодня, 11:07

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди выступил в Честере (Великобритания) на судебном заседании по делу о семи случаях изнасилования.

Я знаю, что я не Брэд Питт, но женщины приходили ко мне. Не из-за моей внешности, а из-за того, что я футболист.

Менди объяснил, почему занимался сексом с женщинами, которых едва знал:

Я прямо говорил, чего хочу я и чего хотят они. В то время я не думал, может ли это оскорбить их. Они хотели секса, и я хотел секса, это было нормально. Обычно девушки сами подходили ко мне, но иногда я искал их. Если бы женщина сказала мне «нет», я бы понял это. Мне нравится заниматься сексом с кем-то, кто также получает от этого удовольствие. Спать с несколькими женщинами в одну ночь для меня было нормально, но теперь я понимаю, что это звучит странно. Я не могу кричать «да, я люблю секс», потому что это покажется странным.

Менди не признает себя виновным по семи пунктам обвинения в изнасилованиях. Он утверждает, что всё было по обоюдному согласию. Наказание, которое может грозить футболисту, может варьироваться от 5 до 20 лет тюремного заключения, хотя ему может грозить и возможное пожизненное заключение.

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин
сегодня в 15:46
за изнасилования пожизненное????куда мир катится....люди на машинах давят других и получают по 3-5лет в колонии поселения
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:54
Происходящий процесс является закономерным результатом бесконтрольного приближения к себе представительниц противоположного пола.
SONIС
SONIС
сегодня в 12:05
Какой клуб-такие и игроки у него!
Futurista
Futurista
сегодня в 11:21
Да ладно, Менди...твоя уловка была вероятно такой...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:09
"Невиноватая я он сам пришёл!"
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