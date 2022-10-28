С Неймара сняли обвинения по делу о коррупции при переходе в «Барселону»

1666974047

вчера, 19:20

С нападающего ПСЖ сняли обвинения по делу о коррупции при переходе из «Сантоса» в «Барселону».

Футболист, а также все лица, принимавшие участие в трансфере, оправданы прокуратурой. Ранее компания DIS подала иск против нападающего, его родителей, экс-президентов «Барселоны» Хосепа Бартомеу и Сандро Розеля, а также бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригеса. Истец требовал применить к Неймару санкции в виде пяти лет тюрьмы и 150 миллионов евро компенсации. После выступления обвиняемых прокурор посчитал, что преступления не было, он попросил оправдать всех обвиняемых.

DIS владела 40% трансферных прав на бразильца, она приобрела их в 2009 году, на начальном периоде выступлений Неймара за «Сантос». Компания утверждала, что не получила полагающуюся ей сумму от перехода Неймара в «Барселону».