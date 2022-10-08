Перес получит компенсацию от газеты за публикацию записи его разговоров

1665221255

вчера, 12:27

Президент «Реала» Флорентино Перес получит от газеты El Confidencial компенсацию в размере 1 евро за утечку аудиозаписи с его разговорами.

В июле 2021 года аудиозаписи, на которых Перес критикует многих футболистов «сливочных», оказались в широком доступе. Функционер был намерен отсудить у издательства 1 евро, чтобы показать свою принципиальность в этом деле, ибо испанца не интересовала финансовая сторона вопроса. Судья решил, что записи оказались полностью вырваны из контекста, а газета нарушила свое право на информацию. При этом право Переса на неприкосновенность частной жизни не было нарушено. В приговоре сказано: