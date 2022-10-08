Перес получит компенсацию от газеты за публикацию записи его разговоров

Президент «Реала» Флорентино Перес получит от газеты El Confidencial компенсацию в размере 1 евро за утечку аудиозаписи с его разговорами.
В июле 2021 года аудиозаписи, на которых Перес критикует многих футболистов «сливочных», оказались в широком доступе. Функционер был намерен отсудить у издательства 1 евро, чтобы показать свою принципиальность в этом деле, ибо испанца не интересовала финансовая сторона вопроса. Судья решил, что записи оказались полностью вырваны из контекста, а газета нарушила свое право на информацию. При этом право Переса на неприкосновенность частной жизни не было нарушено. В приговоре сказано:
Форма и содержание передач показывают, что их цель всегда сводилась к тому, чтобы испортить общественный имидж Флорентино Переса, представив его как лживого человека, который ставит свои интересы выше любого другого члена клуба, которым он руководит. Это являет собой незаконное посягательство на его право на доброе имя.