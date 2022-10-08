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Перес получит компенсацию от газеты за публикацию записи его разговоров

вчера, 12:27

Президент «Реала» Флорентино Перес получит от газеты El Confidencial компенсацию в размере 1 евро за утечку аудиозаписи с его разговорами.

В июле 2021 года аудиозаписи, на которых Перес критикует многих футболистов «сливочных», оказались в широком доступе. Функционер был намерен отсудить у издательства 1 евро, чтобы показать свою принципиальность в этом деле, ибо испанца не интересовала финансовая сторона вопроса. Судья решил, что записи оказались полностью вырваны из контекста, а газета нарушила свое право на информацию. При этом право Переса на неприкосновенность частной жизни не было нарушено. В приговоре сказано:

Форма и содержание передач показывают, что их цель всегда сводилась к тому, чтобы испортить общественный имидж Флорентино Переса, представив его как лживого человека, который ставит свои интересы выше любого другого члена клуба, которым он руководит. Это являет собой незаконное посягательство на его право на доброе имя.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 14:10
Уже бы миллион просил, что бы не повадно было.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:50
)
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:49
Огромное спасибо! Но, по крайней мере, я заполнил тот же адрес и типы призов и месяц. Я люблю ваш сайт и читаю новости на вашем сайте с 2010 года. Участвую в КП уже год, и конкуренты сильны, каждый месяц очень интересно․ Спасибо.
sihafazatron
sihafazatron ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:43
За эти деньги зенит снимет свой стадион на 60 лет)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 12:39
Добрый день. Не призах это не скажется. Информация уже была заполнена и не была потеряна по результату тех решений, то есть у нас она всё ещё есть. Так что по этому поводу можете не переживать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:36
1 евро это мног,надо перечислить на благотворительность! 😜
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:35
Ну хоть что-то ему на бедность...
Гость
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