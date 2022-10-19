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«Решением абсолютно довольны». Хохлов — о выигранном суде

19 октября 2022, 08:38

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал решение Солнцевского районного суда Москвы взыскать с Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 65 млн 671 000 рублей в его пользу.

Мы подавали иск, он был больше. До этого говорил, что не только в сумме дело, но и в том, что люди, когда используют чью‑то имя или фамилию, даже не задумываются об этом. Получается, что человек как марионетка.

Естественно, положительно отреагировали на решение и рады, что оно было вынесено. До этого практики такой не было. Мы рассчитывали и надеялись. Решением абсолютно довольны. Я думал, что все‑таки здравый смысл и разум восторжествуют. Это и произошло, не во всем же мире должен он отсутствовать.

Хохлов подал в суд на американскую компанию, потому что его фамилию трактуют как пренебрежительное наименование украинцев, блокируя его аккаунт.

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