Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Жорин — о деле Хохлова: «У него есть все шансы получить деньги»

вчера, 21:59

Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 65 млн 671 000 рублей в пользу бывшего тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.

Это очень интересный прецедент, с удовольствием почитал бы решение суда, как и многие коллеги, если это решение будет опубликовано. В первую очередь то, что подразумевается под формулировкой «вред имени», вероятно, речь идет о каких-то убытках, которые сторона истца смогла доказать. Это очень интересный прецедент, незаурядный. Одно дело, когда с тех или иных площадок взыскиваются миллионы или даже миллиарды государственными различными структурами, а другое дело, когда физическое лицо в российском суде взыскало такие суммы компенсации.

Вероятно, что сторона истца смогла доказать, что Хохлов понес убытки, и суд посчитал это обоснованным. 1 млн морального вреда – это довольно много для российского суда, и 571 тысяча рублей за судебные расходы – тоже немало, это очень интересно.

Если решение вступит в законную силу, то у Хохлова есть все шансы получить эти средства, но, повторюсь, хотелось бы ознакомиться с решением суда. Очень и очень любопытно.

Хочется поздравить не столько Хохлова, а именно его юриста, который показал очень хороший результат, браво! Аплодируем стоя.

Хохлов подал в суд на американскую компанию, потому что его фамилию трактуют как пренебрежительное наименование украинцев, блокируя его аккаунт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Решением абсолютно довольны». Хохлов — о выигранном суде
Сегодня, 08:38
Суд взыскал с социальной сети 65 млн рублей в пользу Дмитрия Хохлова
Вчера, 18:09
Перес получит компенсацию от газеты за публикацию записи его разговоров
08 октября
Гогричиани из «Балтики» может получить 2 года тюрьмы за избиение девушки
06 октября
Иск Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей рассмотрят 18 октября
29 сентября
Директор «Чертаново» получил три года колонии. Карпин назвал приговор «катастрофой»
28 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 