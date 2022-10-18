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Суд взыскал с социальной сети 65 млн рублей в пользу Дмитрия Хохлова

вчера, 18:09

Анна Варганова, юрист бывшего тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова, сообщила, что Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 65 млн 671 000 рублей в пользу её клиента.

Суд взыскал 65 млн 571 тыс. рублей. 64 млн рублей — вред имени, 1 млн — моральный вред, 571 тыс. — судебные расходы. Сторона может подать апелляцию, это заочное решение, потому что они не пришли.

В какой срок выплатят сумму? Это заочное решение, оно вступает несколько дольше, их нужно сначала уведомить, уведомлять будем через Америку. Это займет время, после вступления в силу у них будет время на подачу или неподачу жалобы. Если они не подадут жалобу, то будет выписан исполнительный лист.

Хохлов подал в суд на американскую компанию, потому что его фамилию трактуют как пренебрежительное наименование украинцев, блокируя его аккаунт.

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