Заседание по иску «Спартака» к Газизову перенесено на 14 ноября

Юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Октябрьский суд Уфы отложил заседание по иску «красно-белых» к бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову на 14 ноября.

Дело отложили на 14 ноября. Как выяснилось, Газизов подал жалобу в самарский Шестой кассационный суд на отказ ему в восстановлении на работе в «Спартаке». В связи с этой жалобой он просил приостановить производство по делу о взыскании с него выходного пособия. Судья пока не рассмотрела это ходатайство, но дело отложили на 14 ноября.