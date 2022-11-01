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Заседание по иску «Спартака» к Газизову перенесено на 14 ноября

вчера, 21:24

Юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Октябрьский суд Уфы отложил заседание по иску «красно-белых» к бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову на 14 ноября.

Дело отложили на 14 ноября. Как выяснилось, Газизов подал жалобу в самарский Шестой кассационный суд на отказ ему в восстановлении на работе в «Спартаке». В связи с этой жалобой он просил приостановить производство по делу о взыскании с него выходного пособия. Судья пока не рассмотрела это ходатайство, но дело отложили на 14 ноября.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:43
На кону стоят большие миллионы. Процесс похоже будет тянуться ещё очень долго.
ABir
ABir
вчера в 23:33
Вор и аферюга должен сидеть в тюрьме
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:19
Уважаю Газизова, крепко зацепил спартак.
makkie
makkie
вчера в 21:58
Да кому этот аферист Газизов еще интересен?
Везде как пробка пролетает, а вдовесок еще и Уфу угробил...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:29
Мне это не нужно.
Газизов - перевернутая страница.
Гость
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