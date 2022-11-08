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Салихова: «Мостовой достиг золотого дна в студии „Матч ТВ“ и медийной лиге»

сегодня, 11:21

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова Александра Мостового, который после назначения бывшего тренера «красно-белых» Паоло Ваноли в «Венецию» заявил, что РПЛ — это «золотое дно» для иностранных наставников.

Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в Серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны. А вот действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге.

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Все комментарии
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 16:42
Мостовой один из лучших футболистов современной России за ее короткую историю....
А чем может похвастаться, в этом плане, автор критических слов?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:54
Любители ссор и лужёные глотки
всплывают со дна,как подводные лодки.
Что юбки,что брюки-неважно,что носят,
но страстно ,публично,друг-друга понОсят.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 15:53
Уже выросло поколение любителей футбола, и среди них есть процент, которые лучше знают Салихову , кто такой Мостовой?))
a-league
a-league
сегодня в 14:18
Если бы только в студии, то оно бы ещё и ничего, но студией тут дело явно не ограничивается
LOpp
LOpp
сегодня в 14:08
Ваноли удачи в Венеции и спасибо за Кубок.
Мостовому поменьше бы языком трепаться.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:05
Салихова это кто ?
Проститутки имеют мнение ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 13:52
Учитывая турнирное положение Венеции, под формой Зарема подразумевает красивую шмотку))) ох уж эта Зарема)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:43
Получил мост по мозгам от самой заремочки, ждём ответного хода.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:14
Кто-то же общается с этой женщиной. Зачем?
Ravshan878
Ravshan878 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 12:47
Позвольте чуть добавлю. Ответного слова липовый Царь клоуна 90тих 🤡)))
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 12:35
Ну Мостовой хайповый чувак, как раз на скандальных заявлениях делает себе медиа
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:59
Не надо завидовать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:52
Опять Шерочка с Машерочкой начали диалог! Они точно к друг дружке не равнодушны!
makkie
makkie
сегодня в 11:51, ред.
Думаю, Мостовой прекрасно понимает, что всем смеются над ним.
Но зато он получает неплохие деньги и на волне хайпа сейчас. Мостовому ближе этот путь - сиди себе с умным видом в студии Матч ТВ, да критикуй тренеров направо-налево. Зачем самому шевелить мозгами и работать с командой? Проще же языком чесать и ни за что не отвечать.
ABir
ABir
сегодня в 11:31
Удачи Ваноли с новым клубом!
Capral
Capral
сегодня в 11:28
Если Мост ей ответит- перестану его уважать!
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 11:26
Дом 2 перешел на СрачТВ?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:25
Теперь ждем ответного слова от Саши Мостового.
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