Салихова: «Мостовой достиг золотого дна в студии „Матч ТВ“ и медийной лиге»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова Александра Мостового, который после назначения бывшего тренера «красно-белых» Паоло Ваноли в «Венецию» заявил, что РПЛ — это «золотое дно» для иностранных наставников.
Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в Серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны. А вот действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге.
А чем может похвастаться, в этом плане, автор критических слов?
А чем может похвастаться, в этом плане, автор критических слов?
всплывают со дна,как подводные лодки.
Что юбки,что брюки-неважно,что носят,
но страстно ,публично,друг-друга понОсят.
всплывают со дна,как подводные лодки.
Что юбки,что брюки-неважно,что носят,
но страстно ,публично,друг-друга понОсят.
Мостовому поменьше бы языком трепаться.
Мостовому поменьше бы языком трепаться.
Проститутки имеют мнение ?
Проститутки имеют мнение ?
Но зато он получает неплохие деньги и на волне хайпа сейчас. Мостовому ближе этот путь - сиди себе с умным видом в студии Матч ТВ, да критикуй тренеров направо-налево. Зачем самому шевелить мозгами и работать с командой? Проще же языком чесать и ни за что не отвечать.
Но зато он получает неплохие деньги и на волне хайпа сейчас. Мостовому ближе этот путь - сиди себе с умным видом в студии Матч ТВ, да критикуй тренеров направо-налево. Зачем самому шевелить мозгами и работать с командой? Проще же языком чесать и ни за что не отвечать.