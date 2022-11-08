Салихова: «Мостовой достиг золотого дна в студии „Матч ТВ“ и медийной лиге»

, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова , который после назначения бывшего тренера «красно-белых» в «Венецию» заявил, что РПЛ — это «золотое дно» для иностранных наставников.

Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в Серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны. А вот действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге.