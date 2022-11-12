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Гвардиола высказался о конкуренции с «Арсеналом»

вчера, 11:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке с «Арсеналом» в АПЛ.

Текущий сезон мы проводим великолепно, но у них это получается еще лучше. Мы хотим находиться к ним как можно ближе, но сезон очень долгий. Многое может случиться, нас ждет немало непростых игр. Посмотрим, что будет дальше.

«Арсенал» — наш конкурент? В сравнении с прошлым сезоном это можно сказать наверняка. И не только они составят нам конкуренцию. В прошлом сезоне их нельзя было назвать претендентами на титул, но сейчас все иначе.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:24, ред.
Да, этот сезон уже особенный для Арсенала и Артеты, именно в этом сезоне установили уникальное для клубы достижение показав лучший старт в истории клуба! Но конкурировать с МС мы еще не готовы.

Во-первых, уровень игроков у нас все же ниже, во-вторых, нет глубины состава, и не просто глубины, а глубины из качественных игроков! Но за последние два года заметно то, что Кронке наконец-то стала интересна команда! Эду проделывает хорошую работу очищая состав от "хлама", разгружается зарплатная ведомость, продлеваются контракты с нужными игроками, совершаются те трансферы в которых заинтереслван главный тренер.

Думаю, если все это продолжится, то через годика два мы точно будем главными конкурентами на побду в АПЛ, а пока мы еще в начале пути.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:16
Арсенал очень симпатичная команда, однозначно они конкуренты МС, но... Сити это Град, мощь, которая катком проезжает своих соперников в АПЛ, по мне так в Европе нет команды которая может состязаться с Сити именно на дистанции. Арсеналу надо еще в очень многих моментах прибавить, есть уйма работы, команда только строится, когда как у Сити практически нет никаких слабых мест, коллектив собран в течении 10 лет, и идеально сбалансирован. Я конечно за Арсенал, хочется чтобы они наконец выиграли этот турнир, но увы, они еще потеряют много очков.
Djorax
Djorax
вчера в 13:00
Как бы не хотелось чтоб Арсенал занял 1 место, но меня терзают смутные сомнения
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:30
Арсенал серьёзно прибавил в этом сезоне и, наконец-то, мы снова видим их в чемпионской гонке с МС.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52
На данный момент времени Арсенал точно конкурент . Но игр ещё много и всё может изменится.
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