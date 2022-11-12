Гвардиола высказался о конкуренции с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о чемпионской гонке с «Арсеналом» в АПЛ .

Текущий сезон мы проводим великолепно, но у них это получается еще лучше. Мы хотим находиться к ним как можно ближе, но сезон очень долгий. Многое может случиться, нас ждет немало непростых игр. Посмотрим, что будет дальше.

«Арсенал» — наш конкурент? В сравнении с прошлым сезоном это можно сказать наверняка. И не только они составят нам конкуренцию. В прошлом сезоне их нельзя было назвать претендентами на титул, но сейчас все иначе.