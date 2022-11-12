Гвардиола высказался о конкуренции с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке с «Арсеналом» в АПЛ.
Текущий сезон мы проводим великолепно, но у них это получается еще лучше. Мы хотим находиться к ним как можно ближе, но сезон очень долгий. Многое может случиться, нас ждет немало непростых игр. Посмотрим, что будет дальше.
«Арсенал» — наш конкурент? В сравнении с прошлым сезоном это можно сказать наверняка. И не только они составят нам конкуренцию. В прошлом сезоне их нельзя было назвать претендентами на титул, но сейчас все иначе.
Во-первых, уровень игроков у нас все же ниже, во-вторых, нет глубины состава, и не просто глубины, а глубины из качественных игроков! Но за последние два года заметно то, что Кронке наконец-то стала интересна команда! Эду проделывает хорошую работу очищая состав от "хлама", разгружается зарплатная ведомость, продлеваются контракты с нужными игроками, совершаются те трансферы в которых заинтереслван главный тренер.
Думаю, если все это продолжится, то через годика два мы точно будем главными конкурентами на побду в АПЛ, а пока мы еще в начале пути.
Во-первых, уровень игроков у нас все же ниже, во-вторых, нет глубины состава, и не просто глубины, а глубины из качественных игроков! Но за последние два года заметно то, что Кронке наконец-то стала интересна команда! Эду проделывает хорошую работу очищая состав от "хлама", разгружается зарплатная ведомость, продлеваются контракты с нужными игроками, совершаются те трансферы в которых заинтереслван главный тренер.
Думаю, если все это продолжится, то через годика два мы точно будем главными конкурентами на побду в АПЛ, а пока мы еще в начале пути.