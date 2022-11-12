Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Руни: «У МЮ появляется свой стиль, в последнее время этого не было»

вчера, 08:25

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил работу главного тренера «дьяволов» Эрика тен Хага.

Думаю, он неплохо справляется. Он пришел и дал понять, кто в команде главный. И впервые за несколько лет я вижу, что у МЮ появляется свой стиль, в последнее время этого не было.

Он проявил силу своего характера, решив ситуацию с Роналду. Он идеально подходит для этой работы. Требуется время, но шаг по направлению к топ-4 и Лиге чемпионов сделан. Уверен, что футболисты и персонал клуба сейчас гораздо счастливее, чем были в последние годы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эриксен: «„Манчестер Юнайтед“ мощнее всех клубов, за которые я играл»
Сегодня, 14:57
Левандовски: «Команда находится на стадии реконструкции»
Сегодня, 14:19
Лапорта: «Наш приоритет в текущем сезоне — Ла Лига»
Сегодня, 13:58
Лапорта: «Месси – лучший футболист в истории „Барселоны“»
Сегодня, 13:25
Бускетс: «Я стараюсь давать советы, так было на чемпионате Европы»
Сегодня, 13:11
Неймар: «Пеле – это практически символ Бразилии»
Сегодня, 12:52
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:33
Да, действительно все интервью по 100 вопросов про Роналду, может и ЭТХ стрессоустойчивый, но все равно это надоедает и выбивает из колеи, и не отвечать тоже нельзя, регламент. И руководство МЮ тоже не может взять на себя удар, разобравшись с Роналду и со ситуацией с ним. ЭТХ как козел отпущения, у него и без этого проблем выше крыши.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:29
Конечно еще рано говорить о результатах, почти вся команда еще не в форме, после прошлогоднего похмелья. Под руководство Рангника она еще хлеще стала закисать. Рэшфорд набирает форму, ЭТХ придает уверенности Маркусу, хотя в прошлом сезоне его все хоронили, так же как и Марсиаля. Санчо вообще зря кажется брали, думаю Бэлингхэм лучше бы сейчас играл, Бруну тоже плох, не как в 1-ом сезоне, много брака. Есть еще другие персонажи не соответствующие уровню МЮ. Но ЭТХ понимал куда идет и не побоялся взяться за это. Думаю даже 6-е место для такого бардачного состава будет успехом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:45, ред.
Неубедительны твои доводы.

Хватит, говоришь ? Ну как скажешь.)))
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:44, ред.
Хватит.
chekon
chekon
вчера в 10:40
Руни лукавит. При Мауриньо тоже был стиль. Большинству не нравилось, но стиль был и результат кое-какой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:40, ред.
Да ты чё ?! Серьёзно, чтоль ?!
Почему то не вижу никакой травли в адрес Пепа или Анчелотти, которые РЕАЛЬНО побеждают!
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:37
Травлю устроит балласт на тен Хага. Когда тебя критикуют просто так, говорят, что ты никто, рано или поздно у тебя появятся сомнения, начнет падать самооценка, отсюда неправильные решения и соответствующий результат. От травли тен Хаг рано или поздно сломается, начнет в себе сомневаться и это отразится на результатах команды.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:32, ред.
И чего будет стоить его травля в сетях в адрес ТХ через своих "агентов" - Фердинанда и сестры, если, как ты говоришь, ТХ без модного будет выигрывать поединки ?! Модный чё, сам себя дураком выставлять будет на фоне побед голландца ? )))))))))))))))

Чёт не вяжутся у тебя логические рассуждения.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:24
Как я сказал, балласт на поле бесполезный. В 16 матчах 3 гола, при чем 2 Шерифу. Он просто занимает место в составе, МЮ играет в меньшинстве. Очевидно, что МЮ без него играет лучше и показывает лучший результат. Единственный вариант - посадить на лавку. Что будет делать балласт? Вариантов много. Возможно, начнет травлю в интернете. Подключит сестру, ручного Фердинанда и т. д.

Как МЮ достигнет высоких результатов, если на поле он мешает команде, а сидя на лавке, журналисты оказывают психологическое давление на тен Хага и команду?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:13, ред.
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 10:11
    В начале сезона, когда МЮ побеждал без балласта, журналистам было всё равно, их интересовало только почему тен Хаг не выпускает балласта на поле и так постоянно спрашивали. Стоило МЮ проиграть МС (единственное поражение МЮ без балласта), так тен Хага чуть не приговорили за отсутствие балласта на поле. Представляешь, какое давление оказывается на тен Хага? Он не имеет права проиграть, журналисты его "сожрут", им всё равно на предыдущий результат.

    У тен Хага есть выбор: или он побеждает без балласта (приносит пользу команде), или вредит команде, выпуская балласта, чтобы журналисты от него отстали.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 10:01
    Пока игра - от края до края, стиля особого не наблюдается. Они его только ищут.
    galem72
    galem72
    вчера в 09:40, ред.
    Насчёт авторитета Этх в составе — в точку! Но вот о каком-то стиле говорить ещё слишком рано. Взять даже последние 2 игры, которые прошли, и обе они были с Виллой. Ну это же чётко показывает, что команда очень сырая и зачастую не понимает, как себя поставить против разных условий соперника. В АПЛ МЮ откровенно смазал матч, а вот в Кубке английской лиги бодро раскатал бирмингемцев.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 09:36, ред.
    "Балласт" не даст этому случиться.

    Интересно знать, а как ты это видишь с точки зрения воплощения в реальность ?
    Модный чё..., в заложники родственников ТХ возьмёт и будет на поле выходить, шантажируя последнего ?!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:10
    Не стоит ожидать от МЮ и тен Хага высоких результатов в этом сезоне. Балласт не даст этому случиться. МЮ без него выигрывает (были обыграны Ливерпуль, Арсенал, Лестер, АВ, Тоттенхэм и т. д.) С ним 4 поражения (Брайтон, Брентфорд, АВ, Реал Сосьедад), без него одно поражение (проиграли МС). В 16 матчах забил 3 гола (1 с пенальти). Очевидно, что он приносит вред на поле. Сейчас его критикуют даже ярые сторонники. Другой бы сделал некоторые выводы, но балласт ведет себя как ребенок.

    МЮ с радостью с ним попрощался бы зимой. Даже 10 млн, вырученные с его трансфера и сэкономленные деньги с его зарплаты за полгода, очень помогли бы МЮ. И это не говоря уже о команде и тренере, которые вздохнут с облегчением.
    Но покупателей нет. Придется ждать окончания контракта.
    fdpw44c7h2ff
    fdpw44c7h2ff
    вчера в 09:05
    Такая команда должна играть хорошо, значит тренер на месте
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:59
    Без Роналду на поле действительно получается лучше.
    v2rn6xd83jcv
    v2rn6xd83jcv
    вчера в 08:46
    В основном этот стиль пока заключается в способности влететь кому попало
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 08:44
    Пока Роналду в команде ничего не измениться !
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 08:34
    Будем ждать возрождения команды в таком случае
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:29
    У тренера получается довести своё видение игры...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     