Руни: «У МЮ появляется свой стиль, в последнее время этого не было»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил работу главного тренера «дьяволов» Эрика тен Хага.
Думаю, он неплохо справляется. Он пришел и дал понять, кто в команде главный. И впервые за несколько лет я вижу, что у МЮ появляется свой стиль, в последнее время этого не было.
Он проявил силу своего характера, решив ситуацию с Роналду. Он идеально подходит для этой работы. Требуется время, но шаг по направлению к топ-4 и Лиге чемпионов сделан. Уверен, что футболисты и персонал клуба сейчас гораздо счастливее, чем были в последние годы.
У тен Хага есть выбор: или он побеждает без балласта (приносит пользу команде), или вредит команде, выпуская балласта, чтобы журналисты от него отстали.
У тен Хага есть выбор: или он побеждает без балласта (приносит пользу команде), или вредит команде, выпуская балласта, чтобы журналисты от него отстали.
Как МЮ достигнет высоких результатов, если на поле он мешает команде, а сидя на лавке, журналисты оказывают психологическое давление на тен Хага и команду?
Как МЮ достигнет высоких результатов, если на поле он мешает команде, а сидя на лавке, журналисты оказывают психологическое давление на тен Хага и команду?