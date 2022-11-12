Руни: «У МЮ появляется свой стиль, в последнее время этого не было»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» оценил работу главного тренера «дьяволов» .

Думаю, он неплохо справляется. Он пришел и дал понять, кто в команде главный. И впервые за несколько лет я вижу, что у МЮ появляется свой стиль, в последнее время этого не было.

Он проявил силу своего характера, решив ситуацию с Роналду. Он идеально подходит для этой работы. Требуется время, но шаг по направлению к топ-4 и Лиге чемпионов сделан. Уверен, что футболисты и персонал клуба сейчас гораздо счастливее, чем были в последние годы.