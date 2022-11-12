Тчуамени: «Меня не смущает то, что за меня заплатили 80 миллионов евро»

Полузащитник «Реала» поделился впечатлениями от игры за клуб.

Отобрать мяч у Модрича очень трудно, могу это сказать как опорный полузащитник. Если вы это смогли, то сможете отобрать мяч у кого угодно.

Меня не смущает то, что за меня заплатили 80 миллионов евро. Такова моя судьба. Чтобы попасть сюда, я много трудился. Необходимо закрепиться в стартовом составе и брать трофеи.

Критика в мой адрес? Когда я вижу, какую чушь люди говорят о такой легенде, как Криштиану Роналду, то сразу хочу задать вопрос – кто вы такие, чтобы меня критиковать?