Тчуамени: «Меня не смущает то, что за меня заплатили 80 миллионов евро»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился впечатлениями от игры за клуб.
Отобрать мяч у Модрича очень трудно, могу это сказать как опорный полузащитник. Если вы это смогли, то сможете отобрать мяч у кого угодно.
Меня не смущает то, что за меня заплатили 80 миллионов евро. Такова моя судьба. Чтобы попасть сюда, я много трудился. Необходимо закрепиться в стартовом составе и брать трофеи.
Критика в мой адрес? Когда я вижу, какую чушь люди говорят о такой легенде, как Криштиану Роналду, то сразу хочу задать вопрос – кто вы такие, чтобы меня критиковать?
То, что за твой трансфер отдали такие большие деньги, это их проблема! А вот доказывать то, что ты не "бабочка однодневка" это уже твое дело, и теперь нужно всегда играть не ниже той планки которую ты сам для себя установил.
Надеюсь и дальше будешь играть не хуже и принесешь пользу команде. Главное не повторяй чужие ошибки и не слови звезду....!
То, что за твой трансфер отдали такие большие деньги, это их проблема! А вот доказывать то, что ты не "бабочка однодневка" это уже твое дело, и теперь нужно всегда играть не ниже той планки которую ты сам для себя установил.
Надеюсь и дальше будешь играть не хуже и принесешь пользу команде. Главное не повторяй чужие ошибки и не слови звезду....!