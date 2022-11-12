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Тчуамени: «Меня не смущает то, что за меня заплатили 80 миллионов евро»

вчера, 09:27

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился впечатлениями от игры за клуб.

Отобрать мяч у Модрича очень трудно, могу это сказать как опорный полузащитник. Если вы это смогли, то сможете отобрать мяч у кого угодно.

Меня не смущает то, что за меня заплатили 80 миллионов евро. Такова моя судьба. Чтобы попасть сюда, я много трудился. Необходимо закрепиться в стартовом составе и брать трофеи.

Критика в мой адрес? Когда я вижу, какую чушь люди говорят о такой легенде, как Криштиану Роналду, то сразу хочу задать вопрос – кто вы такие, чтобы меня критиковать?

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:53, ред.
Правильно, тебя не должно смущать или давить эта сумма, ты показал свой уровень, показал своей игрой что готов играть на самом высоком уровне, и это самое главное!

То, что за твой трансфер отдали такие большие деньги, это их проблема! А вот доказывать то, что ты не "бабочка однодневка" это уже твое дело, и теперь нужно всегда играть не ниже той планки которую ты сам для себя установил.

Надеюсь и дальше будешь играть не хуже и принесешь пользу команде. Главное не повторяй чужие ошибки и не слови звезду....!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49
А почему это тебя должно смущать, не ты же платил со своего кармана. )
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:57
Самодовольный молодой человек.
ОПС
ОПС
вчера в 09:53
Заносчивый однако. Спрашивает кто вы такие, чтоб его критиковать. Да люди это, для кого ты играешь. Соображать надо, говоря такие слова.
протон
протон
вчера в 09:44
А этот за словом в карман не полезет, и в 80лям посчитал за себя адекватной суммой, и с легендами футбола себя сравнил, моолодеееец канеш ))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:41
Отрабатывай вложения...:))))... пусть у тебя все получится в Реале
Гость
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