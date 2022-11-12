Марку Силва: «Даже в случае победы мы проводим подробный анализ игры»

Главный тренер «Фулхэма» прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

В самом конце той встречи было тяжело, пенальти этому поспособствовал. Было нужно немного поговорить с парнями, сделать краткий вывод по матчу. Но надо идти дальше, даже в случае победы мы проводим подробный анализ игры. Тот матч должен был сложиться иначе, ничейный счет и удаление у соперника должны были помочь нам. Непростая игра, но впереди следующий тур.