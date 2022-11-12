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Марку Силва: «Даже в случае победы мы проводим подробный анализ игры»

вчера, 11:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

В самом конце той встречи было тяжело, пенальти этому поспособствовал. Было нужно немного поговорить с парнями, сделать краткий вывод по матчу. Но надо идти дальше, даже в случае победы мы проводим подробный анализ игры. Тот матч должен был сложиться иначе, ничейный счет и удаление у соперника должны были помочь нам. Непростая игра, но впереди следующий тур.

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Все комментарии
5arwdkn7f6bj
5arwdkn7f6bj
вчера в 13:05
Вдумчивый и профессиональный подход к делу у португальца
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ x43bse2w4pjh (раскрыть)
вчера в 11:45
Приветствую.

"Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник -1"
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 11:44
Здравствуйте. Просто пока ещё не добавили очки для ставок за попадание в итоговый рейтинг Народного Обозревателя, скоро добавим.
Гость
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