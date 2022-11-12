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Клопп отреагировал на слова Невилла о Тренте

вчера, 09:16

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла о том, что защитник «красных» Трент Александер-Арнольд не будет попадать в состав сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

Я слышал, что Гари Невилл что-то говорил про важные матчи, дескать, Трент в таких играх сыграть не сможет. Но Тренту 24 года, а он уже выиграл немало финалов, важных матчей, в которых роль обороны очень высока.

Он играл в финалах против «Челси», например, противостоял футболистам высшего уровня, которые были сильнее тех, против которых ему играть на чемпионате мира. И он всегда против них играл добротно. Я не понимаю, зачем это все нужно обсуждать.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 10:58
Вообще-то Невилл по делу критикует Трента. Клопп, конечно, защищает своего игрока, но зачем ставить в пример прошлые заслуги? Когда-то там он был на высоте. И что? Сейчас это не так. Чем сейчас Трент может быть полезен сборной? Сколько голов в этом сезоне пропустил Ливерпуль из-за его ошибок? А если взглянуть на его статистику, то в этом сезоне у Трента 19 матчей, 3 гола, 0 голевых. Он всегда славился голевыми передачами, но в этом сезоне у него 0 голевых в 19 матчах.
протон
протон
вчера в 09:43
Какой смысл оценивать Трента как защитника, Дани Алвес, Марсело никогда надежной обороной не отличались, но были в своих командах одними из самых важных игроков в построении игры как и Трент, просто Невил живет все в 90х, где он дальше половины поля не переходил, отдаст пас по флангу на Бэкхэма, тот пробежит вперед и навесит, а сейчас эти действия производит один игрок из-за этого и в обороне проседает, но это не говорит о том, что он плохой игрок, просто сама игра поменялась и латералю не надо быть именно защитником:))
shlomo
shlomo
вчера в 09:35
Чисто английские разговоры.... посмотрим чем дело закончится
Гость
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