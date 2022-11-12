Клопп отреагировал на слова Невилла о Тренте

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла о том, что защитник «красных» не будет попадать в состав сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

Я слышал, что Гари Невилл что-то говорил про важные матчи, дескать, Трент в таких играх сыграть не сможет. Но Тренту 24 года, а он уже выиграл немало финалов, важных матчей, в которых роль обороны очень высока.

Он играл в финалах против «Челси», например, противостоял футболистам высшего уровня, которые были сильнее тех, против которых ему играть на чемпионате мира. И он всегда против них играл добротно. Я не понимаю, зачем это все нужно обсуждать.