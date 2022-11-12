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Тренер «Дерби Каунти» высказался о Клоппе

вчера, 09:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби КаунтиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Дерби Каунти» Пол Уорн с восторгом отозвался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Ранее «бараны» уступили «красным» в Кубке Лиги (0:0 и 3:2 по пенальти).

Теперь он находится на вершине моего рейтинга лучших тренеров Премьер-Лиги. Я даже слегка в шоке, но кто мог бы сказать иначе?

Во-первых — что за человек. Не мог перестать смотреть на его зубы — они потрясающие. А еще Клопп очень высокий. Надеюсь, что мои жена и дочь не смотрели эту игру, ибо тогда они бы отметили, насколько я ниже. Он оказался довольно приятным человеком, спросил о том, каково это руководить «Дерби», насколько это похоже на мой предыдущий опыт. Он рассказывал о Германии и «Боруссии», о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться.

Он спросил о том, что показалось сложным мне, а я ответил, что его команда на данный момент гораздо выше нашей по классу. Я это понимаю, но все равно хочу, чтобы парни проявляли себя в полной мере. Клопп ответил, что на это нужно время. Мы неплохо поговорили.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:58
Видно что Клопп ему очень нравится! 😜
x43bse2w4pjh
x43bse2w4pjh
вчера в 10:02
почему за Зюле Н нет очков?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:56
Думал бы лучше о себе и своем клубе.
Гость
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