Магуайр: «Люди считают игроков роботами, у которых нет эмоций»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о критике в адрес игроков.
На самом деле я не люблю себя жалеть, но порой трудно отвлечься. Мне кажется, что люди считают игроков роботами, у которых нет эмоций, но, они у нас есть. Нам грустно, мы чувствуем досаду, когда играем не очень хорошо.
Ранее стало известно, что клуб хочет продать защитника.
Как бы не хейтили МЮ и то что он скатился в зону около Лиги Чемпионов, но это всё равно клуб-бренд с мировой известностью, большим бюджетом и с большим количеством болельщиков.
Ну вот люди и видят что некоторые игроки МЮ не соответствует уровню клуба. Харри из числа таких игроков.
Естественно ответственности за такие трансферы несёт и менеджмент клуба, но и игроки могут играть лучше и развиваться. А если нет, то пусть на критику не обижаются.
Играй Магуайер в условном Болтоне, претензий к нему было бы в разы меньше.
Играть - это твоя работа. А когда люди плохо выполняют свою работу, то их обычно выгоняют, а не дают баснословные деньги. Люди требуют от тебя профпригодности, Харри, и вполне справедливо.
Как бы не хейтили МЮ и то что он скатился в зону около Лиги Чемпионов, но это всё равно клуб-бренд с мировой известностью, большим бюджетом и с большим количеством болельщиков.
Ну вот люди и видят что некоторые игроки МЮ не соответствует уровню клуба. Харри из числа таких игроков.
Естественно ответственности за такие трансферы несёт и менеджмент клуба, но и игроки могут играть лучше и развиваться. А если нет, то пусть на критику не обижаются.
Играй Магуайер в условном Болтоне, претензий к нему было бы в разы меньше.
Играть - это твоя работа. А когда люди плохо выполняют свою работу, то их обычно выгоняют, а не дают баснословные деньги. Люди требуют от тебя профпригодности, Харри, и вполне справедливо.