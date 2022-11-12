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Магуайр: «Люди считают игроков роботами, у которых нет эмоций»

вчера, 16:29

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о критике в адрес игроков.

На самом деле я не люблю себя жалеть, но порой трудно отвлечься. Мне кажется, что люди считают игроков роботами, у которых нет эмоций, но, они у нас есть. Нам грустно, мы чувствуем досаду, когда играем не очень хорошо.

Ранее стало известно, что клуб хочет продать защитника.

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Все комментарии
8wjux7qegn6r
8wjux7qegn6r
вчера в 17:27
Тебя все считают просто поленом
протон
протон
вчера в 16:42, ред.
Магуайер вот в чëм не прав: люди ведь способны понимать уровень клубов, их амбиции, бюджет и задачи.

Как бы не хейтили МЮ и то что он скатился в зону около Лиги Чемпионов, но это всё равно клуб-бренд с мировой известностью, большим бюджетом и с большим количеством болельщиков.

Ну вот люди и видят что некоторые игроки МЮ не соответствует уровню клуба. Харри из числа таких игроков.
Естественно ответственности за такие трансферы несёт и менеджмент клуба, но и игроки могут играть лучше и развиваться. А если нет, то пусть на критику не обижаются.
Играй Магуайер в условном Болтоне, претензий к нему было бы в разы меньше.

Играть - это твоя работа. А когда люди плохо выполняют свою работу, то их обычно выгоняют, а не дают баснословные деньги. Люди требуют от тебя профпригодности, Харри, и вполне справедливо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:31
Люди считают игроков богатеями, которым всё легко даётся.
Гость
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