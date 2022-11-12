Магуайр: «Люди считают игроков роботами, у которых нет эмоций»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о критике в адрес игроков.

На самом деле я не люблю себя жалеть, но порой трудно отвлечься. Мне кажется, что люди считают игроков роботами, у которых нет эмоций, но, они у нас есть. Нам грустно, мы чувствуем досаду, когда играем не очень хорошо.