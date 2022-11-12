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Клопп: «Ничто не дешевеет, порой приходится тратить»

вчера, 15:26

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о подходе клуба к трансферам.

Та структура, которая у нас была ранее, позволяла нам тратить деньги, однако мы всегда держали в голове мысль: «Сколько мы заработали?» К этому привыкли, так было долго. В прошлом мы осуществили два крупнейших трансфера – купили Алиссона и ван Дейка: за Коутиньо мы получили немного денег от «Барселоны». Могу сказать, что их мы потратили с умом.

Мне кажется, что в нынешнее положение нас привела эта стратегия. Но я бы сказал, что заработанные деньги — это не ошибка. Ничто не дешевеет, и дело не только в инфляции. Порой приходится тратить. Хотелось бы дать шанс всем нашим молодым ребятам, и я очень уверен, что в будушем от них будет зависеть многое, но порой нужна помощь более опытных исполнителей. И в идеальном мире они тоже молодые, а не 35-летние!

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Все комментарии
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:13
Так у них и зарплатная ведомость полегче будет
minai
minai
вчера в 16:11
Хрен ли разнылся. Если всё дорого, купи дёшево мёртвых футбольных душ, как у Гоголя. Сразу скажу, затея бестолковая, а на душе приятно. Но это не точно.
протон
протон
вчера в 15:42
Когда твой клуб один из самых прибыльных в Европе а команда в трансферном минусе на 9-ом месте только в Англии. Даже Эвертон, АВ и Лестер расходуют больше.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:41
Как вы ещё держитесь, такой кризис в Европе
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:29
Чего то Юргена на футбольную философию пробило!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:28
Всё хорошее стоит дорого,всё как и раньше!
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