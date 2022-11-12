Клопп: «Ничто не дешевеет, порой приходится тратить»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о подходе клуба к трансферам.

Та структура, которая у нас была ранее, позволяла нам тратить деньги, однако мы всегда держали в голове мысль: «Сколько мы заработали?» К этому привыкли, так было долго. В прошлом мы осуществили два крупнейших трансфера – купили Алиссона и ван Дейка: за Коутиньо мы получили немного денег от «Барселоны». Могу сказать, что их мы потратили с умом.

Мне кажется, что в нынешнее положение нас привела эта стратегия. Но я бы сказал, что заработанные деньги — это не ошибка. Ничто не дешевеет, и дело не только в инфляции. Порой приходится тратить. Хотелось бы дать шанс всем нашим молодым ребятам, и я очень уверен, что в будушем от них будет зависеть многое, но порой нужна помощь более опытных исполнителей. И в идеальном мире они тоже молодые, а не 35-летние!