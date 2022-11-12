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Артета: «Каждый день мы хотим становиться лучше»

вчера, 11:59

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о чемпионской гонке. Помимо этого, специалист высказался о возможности встретить паузу в сезоне на первом месте в таблице.

Было бы неплохо, но мы прежде всего хотим улучшать свою игру изо дня в день. Если нам это удастся, то это заметно повысит наши шансы на чемпионство. Каждый день мы хотим становиться лучше, идем к этому шаг за шагом. Наша игра стала стабильнее, но каждый день нам предстоит над этим работать.

Мнение Гвардиолы? Я не хочу давать комментарии по данному поводу. Единственное, чего я хочу, это занять место в лиге как можно выше и чтобы команда играла как можно лучше.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
Арсенал по сравнению с прошлым сезоном вырос на голову!
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