Артета: «Каждый день мы хотим становиться лучше»

Главный тренер «Арсенала» ответил на слова наставника «Манчестер Сити» о чемпионской гонке. Помимо этого, специалист высказался о возможности встретить паузу в сезоне на первом месте в таблице.

Было бы неплохо, но мы прежде всего хотим улучшать свою игру изо дня в день. Если нам это удастся, то это заметно повысит наши шансы на чемпионство. Каждый день мы хотим становиться лучше, идем к этому шаг за шагом. Наша игра стала стабильнее, но каждый день нам предстоит над этим работать.

Мнение Гвардиолы? Я не хочу давать комментарии по данному поводу. Единственное, чего я хочу, это занять место в лиге как можно выше и чтобы команда играла как можно лучше.