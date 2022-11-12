Салихова: «Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.
Поздравляю Данилу Пруцева с первым голом за «Спартак»! Его приобретали зимой как инвестицию в будущее команды. Благодаря своему самоотверженному характеру, самоотдаче на поле и терпению – очень быстро попал в основу и стал настоящим спартаковцем. А Промес, как всегда, самый лучший номер 10.
Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ: уверенный и дерзкий атакующий футбол, который он ставит, нравится и команде, и болельщикам.
Для первого сезона Абаскаль очень хорошо работает. Причём ему досталась команда с одним составом, а сейчас из-за травм на поле выходят молодые игроки. Для кого-то это второй сезон в РПЛ, для кого-то вообще дебютный. И такой результат 👏👏
Для первого сезона Абаскаль очень хорошо работает. Причём ему досталась команда с одним составом, а сейчас из-за травм на поле выходят молодые игроки. Для кого-то это второй сезон в РПЛ, для кого-то вообще дебютный. И такой результат 👏👏