Салихова: «Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ .

Поздравляю Данилу Пруцева с первым голом за «Спартак»! Его приобретали зимой как инвестицию в будущее команды. Благодаря своему самоотверженному характеру, самоотдаче на поле и терпению – очень быстро попал в основу и стал настоящим спартаковцем. А Промес, как всегда, самый лучший номер 10.