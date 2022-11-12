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Салихова: «Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ»

вчера, 23:31
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Поздравляю Данилу Пруцева с первым голом за «Спартак»! Его приобретали зимой как инвестицию в будущее команды. Благодаря своему самоотверженному характеру, самоотдаче на поле и терпению – очень быстро попал в основу и стал настоящим спартаковцем. А Промес, как всегда, самый лучший номер 10.

Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ: уверенный и дерзкий атакующий футбол, который он ставит, нравится и команде, и болельщикам.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:05
Даже-наилучший.По первому тайму,а второй посмотришь-"абнакавеннейший кракадил".
cska1948
cska1948
сегодня в 10:27
Федуна рядом нет, поэтому и лучший...
makkie
makkie
сегодня в 09:29
Соглашусь!
Для первого сезона Абаскаль очень хорошо работает. Причём ему досталась команда с одним составом, а сейчас из-за травм на поле выходят молодые игроки. Для кого-то это второй сезон в РПЛ, для кого-то вообще дебютный. И такой результат 👏👏
osminog_vasya
osminog_vasya
сегодня в 07:33
Карпин - лучший тренер Мира, Памира и города Армавира.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:25
А вот ты, Салихова, в футболе никто.
112910415
112910415
сегодня в 04:54
такая точка зрения имеет право на жизнь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:17
Не самый худший это точно!
протон
протон
сегодня в 00:54
Хороший тренер этот Абаскаль. Результаты команды и качество игры точно улучшил, если сравнить с точкой своего прихода
Boricku
Boricku
сегодня в 00:32
Надо за третье биться с д и ц, вторыми будут карповские на пеналях от кумуличенки.
ABir
ABir
сегодня в 00:29
И совсем не слышно стало великих оракулов: Червиченко и Мостового
BDA8181
BDA8181 ответ Slesa (раскрыть)
сегодня в 00:18
    Slesa
    Slesa ответ BDA8181 (раскрыть)
    сегодня в 00:11
      Andrei Galash
      Andrei Galash
      сегодня в 00:07
      Ну все, конец Абаскалю - после взгляда Горгоны не выживают
      BDA8181
      BDA8181 ответ Slesa (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 00:04
      а что правильно подмеченно ))) Она явно лучше в мужиках разбераеться )) Хотелось бы и про Федунов послушать ))) А то всё как то про чужих ей )) Даже интрегует ))
      rhskmz
      rhskmz
      вчера в 23:57
      Конечно лучший , Зарема как экскортница в мужиках то разбирается !
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 23:44
      Думаю, что Саша Мостовой не согласился бы с Заремой насчёт лучшего тренера!🤗
      АлексАлекс
      АлексАлекс
      вчера в 23:40
      А может дело в том, что из Спартака ушли Федунихи?)
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      вчера в 23:38
      Видимо сама проверила лично
      Гость
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