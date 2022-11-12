Федун: «Надо отметить первый гол Пруцева в матче с „Локомотивом“»

Бывший владелец «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ .

Прекрасный первый тайм. Второй тайм начался с того, что не забили, было три момента. Все-таки 2:0 — очень опасный счет, потому что невольно игроки очень сильно расслабляются. Победили — молодцы! Надо отметить первый гол Пруцева. Он провел прекрасный первый тайм. «Спартак», вперед!