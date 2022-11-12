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Федун: «Надо отметить первый гол Пруцева в матче с „Локомотивом“»

вчера, 22:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Прекрасный первый тайм. Второй тайм начался с того, что не забили, было три момента. Все-таки 2:0 — очень опасный счет, потому что невольно игроки очень сильно расслабляются. Победили — молодцы! Надо отметить первый гол Пруцева. Он провел прекрасный первый тайм. «Спартак», вперед!

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 09:33
Даня красавец!
Маленький, щупленький, а не боится идти в борьбу и постоянно в эпицентре событий. И бегает от первой до последней минуты без устали. Молодец!
112910415
112910415
сегодня в 05:39
Спартак смотрится хорошо
а вялые вторые таймы должны уйти в прошлое
minai
minai
вчера в 23:28
Да. Надо отметить так, чтобы проснувшись с бодуна сказать Зареме: "Ты кто ?"
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:49
Отличный комментарий, видно, что в теме Леонид
Boricku
Boricku
вчера в 22:31
Карповские на пеналях
на кумуличенки выедут на второе место.
Parma1972
Parma1972
вчера в 22:20
В секте свидетелей ромба праздник, заслужили однако
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:18
Ещё один шажочек к стыковым матчам!
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