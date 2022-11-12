Джикия: «Практически всю игру с „Локомотивом“ „Спартак“ доминировал»

Капитан «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ .

Что случилось в конце игры? Пропустили. Бывает. Самое главное, что выиграли. Всех поздравляю. Давайте начнём с позитива, а то сразу с негатива начали. За «Локомотив» болеете, что ли?

Практически всю игру «Спартак» доминировал, играл хорошо и очень легко давалось играть? Вот, отлично! Выиграли в заключительной игре чемпионата первой половины — все молодцы. Важные три очка. Всё хорошо.