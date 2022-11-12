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Джикия: «Практически всю игру с „Локомотивом“ „Спартак“ доминировал»

вчера, 23:06
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Что случилось в конце игры? Пропустили. Бывает. Самое главное, что выиграли. Всех поздравляю. Давайте начнём с позитива, а то сразу с негатива начали. За «Локомотив» болеете, что ли?

Практически всю игру «Спартак» доминировал, играл хорошо и очень легко давалось играть? Вот, отлично! Выиграли в заключительной игре чемпионата первой половины — все молодцы. Важные три очка. Всё хорошо.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:29
Джикия: «Практически всю игру с „Локомотивом“ „Спартак“ доминировал»
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Ага, всю игру. Да во втором тайме еле ноги унесли с поля.
makkie
makkie
сегодня в 09:26
В первом тайме да, а во втором Локо пошёл вперёд.
112910415
112910415
вчера в 23:48
не хорошо !
провести плохонький второй тайм и не хотеть видеть недостатки ...
Futurista
Futurista ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:36
Судя по таблице Спартак доминирует над всеми, кроме Зенита...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:34
Надо отдать должное и капитану! Выкладывался в этой игре по полной, впрочем как и во многих других! Будем надеяться , что травма полученная Гошей в конце матча оказалась не значительной!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:30
Победа получилась заслуженная
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:23, ред.
Многого не надо, чтоб доминировать против Локомотива.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:18
Насчёт всей игры, ты конечно же погорячился.
Гость
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