Джикия: «Практически всю игру с „Локомотивом“ „Спартак“ доминировал»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.
Что случилось в конце игры? Пропустили. Бывает. Самое главное, что выиграли. Всех поздравляю. Давайте начнём с позитива, а то сразу с негатива начали. За «Локомотив» болеете, что ли?
Практически всю игру «Спартак» доминировал, играл хорошо и очень легко давалось играть? Вот, отлично! Выиграли в заключительной игре чемпионата первой половины — все молодцы. Важные три очка. Всё хорошо.
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Ага, всю игру. Да во втором тайме еле ноги унесли с поля.
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Ага, всю игру. Да во втором тайме еле ноги унесли с поля.
провести плохонький второй тайм и не хотеть видеть недостатки ...
провести плохонький второй тайм и не хотеть видеть недостатки ...