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Абаскаль: «Мы провели в этом матче два разных тайма»

вчера, 22:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Мы провели в этом матче два разных тайма. От первого я получил удовольствие, испытал радость. Это была выездная игра, дерби. Наше желание в первом тайме вызвало только положительные эмоции. Есть сожаление по второму тайму, Шамар не реализовал свои моменты. В этой игре мы сделали большой шаг в плане взросления команды.

Я рад за Пруцева, Хлусевича, Денисова. Рад за Пруцева, мы над ним шутили на тренировках, но он забил гол сегодня гол и испытал чувства, которых ему не хватало. Сейчас мы должны сконцентрироваться на кубковых матчах. Хочу поздравить сборников, которые поедут представлять сборную России в товарищеских матчах.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 23:01
Еле отскочили во втором тайме, Локомотиву просто не повезло.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:00, ред.
В перерыве надо делать выводы и работать над устранением проблем! Может дело в психологии, может в физике, может ещё в чём? Специалистам видней! И пора бы Спартаку подумать о своих болельщиках, а то не каких нервов не напасёшься!😁
Гость
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