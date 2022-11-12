Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тихонов: «В матче „Динамо“ — ЦСКА будет ничья»

вчера, 21:23
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

Обе команды проиграли последние игры. ЦСКА и вовсе планировал навязать конкуренцию «Зениту», но оступился в матче с «Пари НН». Это еще одно дерби после «Локомотив» – «Спартак», и его будут смотреть все болельщики. У ЦСКА – 29 очков, у «Динамо» – 26.

Если ЦСКА выиграет, то «Динамо» отвалится от группы преследователей «Зенита». Но «Динамо» играет дома при полном стадионе. Думаю, что в этой игре нет фаворита. Не исключаю, что будет ничья.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Баринов: «Игра в три защитника? Это хорошая схема»
Сегодня, 15:14
Масалитин: «Сегодня динамовцы и „армейцы“ непредсказуемы»
Сегодня, 14:44
Колыванов: «ЦСКА и „Динамо“ сейчас очень похожи»
Сегодня, 14:34
Гришин: «„Динамо“ очень хорошая команда, играет в быстрый футбол»
Сегодня, 14:27
Тарханов: «Сейчас „Урал“ выглядит солидно»
Сегодня, 13:46
Силкин: «Фаворита в дерби „Динамо“ — ЦСКА нет»
Сегодня, 13:41
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:02
На данный момент команды находится в верхней части турнирной таблице и их разделяет всего 3 очка! Ни кто не захочет уступать в этой борьбе! Прогноз Андрея реален!
Capral
Capral
вчера в 21:39
Даже если ДИНАМО и проиграет- это тоже еще не катастрофа, весь второй круг впереди, зимняя пауза и тп. У нас новый ГТ, новая команда- надеюсь перспективная, всё впереди.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 