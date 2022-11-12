Тихонов: «В матче „Динамо“ — ЦСКА будет ничья»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.
Обе команды проиграли последние игры. ЦСКА и вовсе планировал навязать конкуренцию «Зениту», но оступился в матче с «Пари НН». Это еще одно дерби после «Локомотив» – «Спартак», и его будут смотреть все болельщики. У ЦСКА – 29 очков, у «Динамо» – 26.
Если ЦСКА выиграет, то «Динамо» отвалится от группы преследователей «Зенита». Но «Динамо» играет дома при полном стадионе. Думаю, что в этой игре нет фаворита. Не исключаю, что будет ничья.