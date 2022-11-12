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«Дерби так не играются». Тренер «Локомотива» — о поражении от «Спартака»

вчера, 22:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал поражение в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Считаем, что первый тайм начали скромно. Дерби так не играются. В перерыве был разговор, и на второй тайм вышли с другим настроем. Это принесло свои плоды во втором тайме.

Если брать тренировочную неделю, то такого первого тайма ничего не предвещало. Все ребята рвались в бой. С чем связан такой первый тайм — будем разбираться.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 09:32
Локо доигрывает сезон.
Очевидно что за ВрИО главного тренера Фёдорова никто "умирать" не будет на поле.
А вот после сборов и прихода Галактионова Локо начнёт давать результат. Не сомневаюсь даже. Состав то у них приличный по меркам РПЛ, а сегодня могут вообще оказаться на предпоследнем месте.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 03:34
С чем связан такой первый круг-нужно разобратся
ABir
ABir
сегодня в 00:24
Действительно во втором тайме Локомотив преобразился, Спартаку было не просто
112910415
112910415
вчера в 23:29
по поводу первого тайма теперь всю зиму можно разбираться
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 23:11
Не повезло, таланта не хватило.
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