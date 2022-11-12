«Дерби так не играются». Тренер «Локомотива» — о поражении от «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» прокомментировал поражение в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Считаем, что первый тайм начали скромно. Дерби так не играются. В перерыве был разговор, и на второй тайм вышли с другим настроем. Это принесло свои плоды во втором тайме.

Если брать тренировочную неделю, то такого первого тайма ничего не предвещало. Все ребята рвались в бой. С чем связан такой первый тайм — будем разбираться.