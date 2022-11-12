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Булыкин: «„Спартак“ мог обыграть „Локомотив“ и со счётом 4:0»

вчера, 23:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Спартак» выглядел и посвежее, и побыстрее. Но у «Локомотива» были маленькие шансы, чтобы сыграть вничью. Не получилось. «Локомотив» не успевал за «Спартаком».

«Спартак» мог бы забить больше, если бы не Худяков. Два нереализованных выхода один на один у «Спартака» – и счёт мог бы быть 4:0.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:47
"...«Спартак» мог бы забить больше, если бы не Худяков..."
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Так и Локомотив мог забить если бы не оборона СпаМа. Странно от футболиста слышать рассуждения на тему "ЕСЛИ БЫ". Команды забили ровно столько сколько смогли, разговоры про "если бы" оставьте дилетантам.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:00
А в итоге пришлось вымачивать победу отбиваясь.
Mangur
Mangur
сегодня в 03:08
Локомотив летит в пердив
nik9373
nik9373
сегодня в 01:08
Позавчера Булыкин утверждал противоположное.

"Спартак" - фаворит только на бумаге.

https://www.soccer.ru/news/1335323/bulykin-dmitriy
Futurista
Futurista
вчера в 23:35
Главное 3 очка ...счёт не важен...
minai
minai
вчера в 23:29
Ну тогда где-то 4 : 2.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:28
Реализация подвела.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:23
Ну да , ключевое слово, - если бы !)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:22
То что смог, Спартак сделал. Так что, не надо сюси-пуси...
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