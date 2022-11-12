Булыкин: «„Спартак“ мог обыграть „Локомотив“ и со счётом 4:0»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ .

«Спартак» выглядел и посвежее, и побыстрее. Но у «Локомотива» были маленькие шансы, чтобы сыграть вничью. Не получилось. «Локомотив» не успевал за «Спартаком».

«Спартак» мог бы забить больше, если бы не Худяков. Два нереализованных выхода один на один у «Спартака» – и счёт мог бы быть 4:0.