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Дзамбротта: «Месси – гений, подобный Марадоне»

вчера, 12:10

Экс-игрок сборной Италии Джанлука Дзамбротта надеется, что сборная Аргентины выиграет чемпионат мира в Катаре.

Кого назову фаворитами турнира? Тех, о ком и так все говорят: Бразилия, Франция, Аргентина, Германия... Но я бы очень хотел, чтобы этот чемпионат мира стал бенефисом Месси.

Буду ли болеть за Аргентину из-за Месси? Да. Мне повезло выступать с ним. Месси – замечательный партнер по команде. Я хочу увидеть, как он берет титул, которого ему не хватает. Это важнейший трофей, который стал бы наградой для Месси за его вклад в мировой футбол.

Месси – гений, подобный Марадоне. Такие футболисты появляются раз в 30 лет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:09
Видел как играл Марадона, это был невероятно ловкий гений. Месси же совершенно что-то другое. Необъяснимое.
амурец
амурец
вчера в 12:57
Месси подобный Марадоне? Давно так не смеялся
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:34, ред.
- сказал бывший игрок Барселоны.

Но мы то знаем, что он и близко не стоит с Марадоной.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 12:34
Месси даже близко не Марадона.Диего в одиночку тащил Аргов к чемпионству.Только редкий человек назовет звезд той сборной,ибо их не было. А у пешехода сборная получше,и то на 4 финалах позорился...
ay9a4wzpv57r
ay9a4wzpv57r
вчера в 12:21
Месси даже близко не стоит.
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