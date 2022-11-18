Дзамбротта: «Месси – гений, подобный Марадоне»

Экс-игрок сборной Италии надеется, что сборная Аргентины выиграет чемпионат мира в Катаре.

Кого назову фаворитами турнира? Тех, о ком и так все говорят: Бразилия, Франция, Аргентина, Германия... Но я бы очень хотел, чтобы этот чемпионат мира стал бенефисом Месси.

Буду ли болеть за Аргентину из-за Месси? Да. Мне повезло выступать с ним. Месси – замечательный партнер по команде. Я хочу увидеть, как он берет титул, которого ему не хватает. Это важнейший трофей, который стал бы наградой для Месси за его вклад в мировой футбол.

Месси – гений, подобный Марадоне. Такие футболисты появляются раз в 30 лет.