Дзамбротта: «Месси – гений, подобный Марадоне»

Экс-игрок сборной Италии Джанлука Дзамбротта надеется, что сборная Аргентины выиграет чемпионат мира в Катаре.
Кого назову фаворитами турнира? Тех, о ком и так все говорят: Бразилия, Франция, Аргентина, Германия... Но я бы очень хотел, чтобы этот чемпионат мира стал бенефисом Месси.
Буду ли болеть за Аргентину из-за Месси? Да. Мне повезло выступать с ним. Месси – замечательный партнер по команде. Я хочу увидеть, как он берет титул, которого ему не хватает. Это важнейший трофей, который стал бы наградой для Месси за его вклад в мировой футбол.
Месси – гений, подобный Марадоне. Такие футболисты появляются раз в 30 лет.
Но мы то знаем, что он и близко не стоит с Марадоной.
Но мы то знаем, что он и близко не стоит с Марадоной.