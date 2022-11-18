Роналду: «Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты в матче»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что наставник «дьяволов» недостаточно его уважает.

Ладно, из уважения к моей карьере ты не ставишь меня в состав на матч против «Манчестер Сити» и хочешь выпустить на три минуты в игре с «Тоттенхэмом». Это не имеет смысла. Его объяснения по поводу моего неучастия в игре с «Манчестер Сити» — отговорки. Я не хочу его критиковать. У него может быть иная точка зрения. Он выбирает футболистов, которые, по его мнению, полезнее для команды.

Тен Хаг меня не уважает в той степени, в которой я этого заслуживаю. Но таково положение дел. По этой причине, наверное, в игре с «Тоттенхэмом» я и ушел в раздевалку.

Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты в матче. Простите, но я не отношусь к такому типу футболистов. Я знаю, чем могу быть полезен на поле.