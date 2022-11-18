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Роналду: «Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты в матче»

вчера, 08:43

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что наставник «дьяволов» Эрик тен Хаг недостаточно его уважает.

Ладно, из уважения к моей карьере ты не ставишь меня в состав на матч против «Манчестер Сити» и хочешь выпустить на три минуты в игре с «Тоттенхэмом». Это не имеет смысла. Его объяснения по поводу моего неучастия в игре с «Манчестер Сити» — отговорки. Я не хочу его критиковать. У него может быть иная точка зрения. Он выбирает футболистов, которые, по его мнению, полезнее для команды.

Тен Хаг меня не уважает в той степени, в которой я этого заслуживаю. Но таково положение дел. По этой причине, наверное, в игре с «Тоттенхэмом» я и ушел в раздевалку.

Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты в матче. Простите, но я не отношусь к такому типу футболистов. Я знаю, чем могу быть полезен на поле.

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Все комментарии
Виталий Колесников
Виталий Колесников
вчера в 21:40
А ещё очень многим не нравится его нарциссизм, эго, внешность, то, как он следит за собой, насколько он богат, и это всё - дисциплина! И эти самые многие, весь набор его особенностей, считают недостатками, примеряя на себя. А по факту, он всё это превратил в достоинства и сделал такую карьеру в СВОЁМ деле, которая никому и не снилась. И побоялся в сложную лигу пойти в 36 лет, вместо слабой, где мог колотить статистику также легко, как некоторые. Да, он переживает, да он эмоционален, но уровень свой он себе сделал сам, а не получил его от бога. Он для меня пример. Счастлив, что живу в одну эпоху с ним.
Виталий Колесников
Виталий Колесников
вчера в 21:31
Рон абсолютно прав! Тен Хаг специально над ним издевался. Да и вообще, всё его интервью правда. Но как же много людей набежали с критикой и возмущением, это кстати тоже показатель. Ничего, ЧМ всё расставит по местам.
lobsterdam
lobsterdam ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 18:55
Ну а плач Ярославны здесь при чем?
Zak11
Zak11
вчера в 18:19
Тен Хаагу наверное виднее, было бы правильным избавиться от такого игрока как Роналду. Команда не будет играть нормально, если возникла такая ситуация
m4jmkwbey7e4
m4jmkwbey7e4 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:49
А тренер сборной Португалии считает иначе,а я думаю он больше знает чем мы все вместе взятые
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:41
Выбор состава на игру, прерогатива тренера.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:26
Ахахаахах у Криша поехала Крыша. Продолжает себя топить. С такими темпами все забудут его карьеру и запомнят его исключительно как скандалиста и нытика.
амурец
амурец
вчера в 15:56
Тренер в выборе состава всегда главный, даже если бывает не прав; но это прераготива тренера
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:23
Омерзительная личность! Просто змея!
"Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты", а посылать на три буквы он имеет полное право, что он и сделал!
За 10 матчей забил 1 гол, и он считает, что относится к типу игроков вроде Холанда? Чем он может быть полезен на поле? Никакой пользы, кроме вреда!
На главный вопрос он не ответил. Почему на него не было покупателей и нет?!
arschg586ry2
arschg586ry2 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:18
МЮ позорит владельцы
d8pa22yh2jsf
d8pa22yh2jsf
вчера в 14:16
Очень многие здесь кричат что Роналду не прав, типа тренер решает всё, что-то по Мауру в мю не скажешь но то такое,а на самом деле есть статус игроков и тренеров, которые достигли больших успехов в мировом футболе и поэтому такое отношение многие топ игроки не будут этого терпеть,кто такой ТХ я его знать не знаю и кто такой Гвардиола или папа Карло или кто-то всерьез думает,что Карпин,Черчесов и многие другие хорошие тренеры могут возглавить Реал Мадрид или другой топ клуб, Никогда у них нет статуса топ, они не смогли за свою карьеру добиться таких вершин, поэтому топ тренеры могут работать со звёздами,а другие нет и это нужно понимать, Роналду многое открыто сказал что многие думают, время расставит все по своим местам, согласен со всеми в одном тренер отвечает за результат,но если это тренер,а не физрук
DXTK
DXTK
вчера в 14:01
Фергюсону не помешало бы встать на сторону тен Хага, и приказать португальской истеричке прикрыть свой рот, так как он позорит себя и МЮ.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 13:58
Рональдо величайшей из футболиств этого век. я думая что он правилно говорить об этой тренер Нойнейме
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:34
Пенсия не за горами. Начались наброски для книги с мемуарами.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:23, ред.
Помню один момент. Дело было в Мордовии, на стадионе Старт(в то время стадион ФК Мордовия). У нас была игра в Кубке. В то время я играл в центрального нападающего. Очень сложная игра была. Я был в запасе. Наши давили на соперника, навесы, угловые и т.д. А я нормально играл головой. Короче говоря, я очень пригодился бы в такой ситуации. Очень долго ждал. Ничего не предъявлял. Но тренер не выпускал меня. С другим нападающим они более дружили. И в конце концов, я пошел переоделся. А потом он спрашивал у меня. Но я уже не вышел на эту игру. В итоге, мы проиграли. Такое отношение к себе, мне не понравилось, когда я мог принести пользу команде.
А теперь представьте, каково было Роналду, который столько всего добился в карьере на самом высоком уровне?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:02
Не согласен. У каждого человека есть чувство собственного достоинства.
Как бы мы ни относились к Роналду, хорошо или плохо, поставьте себя на его место и тогда убедитесь, как унизительно выходить на три минуты выдающемуся футболисту, добившемуся великолепных успехов в карьере, неоднократному лауреату всевозможных призов... Добавлю: находящемуся в отличной физической и игровой форме, не имеющего травм. Поставили ? Легко рассуждать, сидя у монитора компьютера, а вот представить себя на месте португальца не каждому дано.
Да, тренер предпринял в отношение Роналду профилактические меры, но... Криштиану не мальчик, не безусый юнец, который должен безропотно принять вердикт наставника, унизившего футболиста. Поэтому в той ситуации я принял сторону португальца.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 11:59
Даже когда он в старте толку от этого очень мало
Gelious
Gelious ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 11:52
Прочитирую и вам ответ
"Это редакция набрасывает. Там акцент, что игрок хочет играть, но тренер якобы печется за его репутацию. Но при этом выпускает как затычку под конец."
Gelious
Gelious ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:50
Это редакция набрасывает. Там акцент, что игрок хочет играть, но тренер якобы печется за его репутацию. Но при этом выпускает как затычку под конец.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 11:34
И за 3 минуты можно забить гол.или отдать голевую передачу.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:34
По этой причине, наверное, в игре с «Тоттенхэмом» я и ушел в раздевалку.
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Ключевое слово - НАВЕРНОЕ. Рон сам не знает причины ухода в раздевалку.
barcamilan
barcamilan
вчера в 11:31
тренер имеет право ваще тебя не выпускать, не ной
112910415
112910415
вчера в 11:30
эгоцентризм,
подрыв дисциплины в команде
galem72
galem72
вчера в 11:30
Очередное продолжение интервью обиженного ребёнка-нарцисса. Не так на него посмотрели, не так подумали, не так обошлись. И везде я-я-я-я, моя карьера, мой статус. Как же он жалок!
LOpp
LOpp
вчера в 11:28
Роналду после Юве нужно было или завершать карьеру или ехать за баблом в С. Аравию, а сейчас своими выходками только марает свою репутацию.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 11:20, ред.
“Я не хочу его критиковать, но.. он меня не уважает...".. Это как?... Мало того, что он на поле бесполезен - так и ещё за речью не следит.. "Я знаю, чем я могу быть полезен на поле.."... А тренер видать не знает... Геша видно совсем рамсы попутал... Плохо на тебя повлияли врученные ЗМ... Которых у Месси, кстати, больше... И намного... Скромность - обратная сторона Величия... Она тебе не светит, как и Величие...
6x887ea2fx8u
6x887ea2fx8u
вчера в 11:16
Все по факту сказал, ему не 18 лет и своей карьерой не заслужил, чтобы выпускали на 3 минуты с целью потянуть время.
Если бы Месси так унизили, вряд ли он был бы доволен.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:03
я смотрю ты очень заинтересован, чтобы МЮ был на дне. Так же как и я, так что не буду спорить
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 10:59
МЮ последняя ЛЧ 2008 год.Середняк,которому правду сказать посмел только Роналду...

МЮ без Роналду 6-3 влетел мешковатому МС.

Роналду 5 ЛЧ, МЮ-МС-2 ЛЧ вместе взятые.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:52
Уже не раз писал, что если бы не ущербные первые 2 матча. где основная ставка была на Рона, были бы на втором месте с МС рядом. Говорить о том, что тен Хааг шарлатан - верх невежества. У Тен Хаага просто яйца оказались из стали, он усадил Рона на скамейку как проштрафившегося, зарвавшегося юнца. Он показал, кто в доме хозяин, и пока он будет добиваться успеха, так все и останется
Гость
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