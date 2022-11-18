Агент Погба: «У Поля сильный характер, он — боец»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции , высказалась о футболисте. Он не сможет сыграть на чемпионате мира.

У Поля сильный характер, он — боец. Он знает свои способности. Поль очень серьезен, настоящий профессионал. Он чувствует ответственность перед «Юве», ведь клуб ему доверяет. Он четко понимает, какова его роль в футболе.

Когда в его жизни случается что-то неприятное, Поль думает о решении проблемы. Погба страдает от того, что не сможет сыграть на чемпионате мира, но он понимает, что ему все равно нужно прийти в себя и продолжать восстанавливаться. Он хочет играть, чтобы принести максимальную пользу «Ювентусу».