Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Агент Погба: «У Поля сильный характер, он — боец»

вчера, 09:21

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, высказалась о футболисте. Он не сможет сыграть на чемпионате мира.

У Поля сильный характер, он — боец. Он знает свои способности. Поль очень серьезен, настоящий профессионал. Он чувствует ответственность перед «Юве», ведь клуб ему доверяет. Он четко понимает, какова его роль в футболе.

Когда в его жизни случается что-то неприятное, Поль думает о решении проблемы. Погба страдает от того, что не сможет сыграть на чемпионате мира, но он понимает, что ему все равно нужно прийти в себя и продолжать восстанавливаться. Он хочет играть, чтобы принести максимальную пользу «Ювентусу».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нойер: «Сборной Японии будет тяжело в поединке с нами»
Сегодня, 14:44
Каррера: «Сборные России и Италии смогли бы выйти из своих групп»
Сегодня, 14:29
Альварес: «Месси просто хороший человек и великий капитан»
Сегодня, 14:18
Почеттино: «Мбаппе – хищник, у него великолепная харизма»
Сегодня, 13:57
Инфантино: «Европейцы могут научить очень многому»
Сегодня, 13:18
Президент Бразилии Лула назвал цель национальной сборной на мундиале
Сегодня, 12:50
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:49
Не знаю, где он там боец с сильным характером, но на газоне он обычный ленивый переоценённый понторез.
Nazi
Nazi
вчера в 09:31
Что бы о нем не говорили, как бы н хаяли, но это потеря почти такая же, как потеря Зизу в 2022,, Не дай бог накаркать..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 