Роналду: «Месси — замечательный футболист»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о футболисте ПСЖ .

Замечательный, великолепный футболист. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете? 16 лет.

У меня с ним хорошие отношения. Мы не друзья – в плане того, что мы не ходим друг к другу в гости, не болтаем по телефону. Нет, мы общаемся как партнеры по команде.

Я очень уважаю то, что он всегда говорит обо мне.