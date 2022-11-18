Роналду: «Месси — замечательный футболист»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о футболисте ПСЖ Лионеле Месси.
Замечательный, великолепный футболист. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете? 16 лет.
У меня с ним хорошие отношения. Мы не друзья – в плане того, что мы не ходим друг к другу в гости, не болтаем по телефону. Нет, мы общаемся как партнеры по команде.
Я очень уважаю то, что он всегда говорит обо мне.
И он, и Месси - два величайших игрока, абсолютно лучшего из которых определить просто невозможно. Глорам и хейтерам обоих нужно брать с Роналду в этом пример, остыть и просто радоваться, что им довелось воочию наблюдать мастерство двух Великих футболистов.
И он, и Месси - два величайших игрока, абсолютно лучшего из которых определить просто невозможно. Глорам и хейтерам обоих нужно брать с Роналду в этом пример, остыть и просто радоваться, что им довелось воочию наблюдать мастерство двух Великих футболистов.