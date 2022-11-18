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Роналду: «Месси — замечательный футболист»

вчера, 10:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о футболисте ПСЖ Лионеле Месси.

Замечательный, великолепный футболист. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете? 16 лет.

У меня с ним хорошие отношения. Мы не друзья – в плане того, что мы не ходим друг к другу в гости, не болтаем по телефону. Нет, мы общаемся как партнеры по команде.

Я очень уважаю то, что он всегда говорит обо мне.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:37
Роналду и Месси кардинально видоизменили футбол, глупо это отрицать: возможно, это два самых доминирующих игрока в истории футбола на дистанции, сравнивать которых между собой - пустая демагогия. Каждый в чём-то лучше другого, и это нормально. Но вместе они - несокрушимая мощь, которая держалась на футбольном олимпе 15 лет точно.
Очень жаль наблюдать близкий закат обоих футболистов. При этом Месси ведёт себя в ПСЖ не в пример достойнее Криша в МЮ, печальный факт.
Помнится, как однажды на вручение ЗМ Роналду пришел с сыном, и когда они с Месси встретились за сценой, Рон сказал ему при камерах, что "мой сын твой фанат". Это удивительное публичное признание величия Лео обладая при этом неприкрытым сверхревностным к нему отношением.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:36
Они друг к другу относятся значительно лучшем, чем фаны одного к фанам другого. Спасибо им за те яркие противостояния, что нам посчастливилось наблюдать
Imrebellion
Imrebellion ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:59
Чел, по твоей же логике, говорят все люди лично знающие человека, во-первых. А во-вторых, это видно в его речах, интервью, общении с соперниками, напарниками, болельщиками.
Ты хоть знаешь что на самом деле Ибрагимович говорит про Месси?? У него в автобиографии всё написано.
В какому месте он Барселону довел?????????????
Он делал трансферы по 150 лямов на каждого новичка???
Он подписывал контракты каждому в составе от 20млн в год??? Что ты свой хейт натягиваешь везде и всюду???
Ты сам виделся в живую с человеком чтоб смеяться на счет скромности??
Твой Роналду эталон скромности???
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Скажут только те, кто не знают его лично. Спроси у Ибрагимовича, к примеру. Спроси у руководителей Барселоны, как этот "скромняга" довёл Барселону до нынешнего финансового состояния своей "скромностью", и потом сбежал с тонущего корабля.
Imrebellion
Imrebellion ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:31
У тебя свой параллельный мир, но ты удивишься, но 99 из 100 людей тебе скажут что Месси скромный, семейный человек, не страдающий нарциссизмом. Посмотри его интервью, хоть в текстовом, хоть в видео, и попробуй найти нескромность
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:27
Остальной блок этого разговора:
Морган: Роналду, для меня ты лучший, для тебя тоже ты самый лучший. Вот Месси это самый лучший футболист, не считая тебя, кого ты видел?
Роналду: нуу...эм.... там много кто, Зидан..
Морган: ну из тех против кого играл?
Роналду: да., так да, он лучший против кого играл.

Человек который свой фильм начал с зависти Месси, который боится что хоть какие-то рекорды останутся за ним, с трудом выдавил очевиднейший ответ.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:03
Ну как бы Кристинка это сам говорил. Да и не пользуются нормальные мужики пробирками чтобы детей делать
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:27
То есть уважает не Месси, а то, что говорит Месси о нем)) ключевое последнее предложение. Какой же он нарцисс…
амурец
амурец ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
Ого он гей?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:51
Общаются нормально...но зато «болелы» делают грязь вместо них всегда и повсюду.
makkie
makkie
вчера в 14:56
Нет, мы общаемся как партнеры по команде.
______________________

Партнёры по команде? Не припомню, чтобы Месси и КриРо играли в одной команде. Если только где-нибудь в футбольных симуляторах типа FIFA.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:10
Роналду: «Месси — замечательный футболист но я лутше»
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:32
    Аспект
    Аспект ответ RAYMАN (раскрыть)
    вчера в 13:13
    Думаю, что любой гоняла ветра втайне мечтал бы хоть отчасти быть таким пешеходом. )))
    Аспект
    Аспект
    вчера в 13:09
    Кристинка молодец, все правильно сказал.
    И он, и Месси - два величайших игрока, абсолютно лучшего из которых определить просто невозможно. Глорам и хейтерам обоих нужно брать с Роналду в этом пример, остыть и просто радоваться, что им довелось воочию наблюдать мастерство двух Великих футболистов.
    Tostao
    Tostao
    вчера в 13:07
    Как там у Станиславского :"Не верю!"
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 13:07, ред.
    -В одном из эпизодов понимая, что не удержит мяч в поле, Месси со всей силы ударил круглого в сторону трибун, попав в фаната. Стадион взорвался оглушительным гулом, а на аргентинца налетели футболисты "Реала". Некрасиво...

    -Однако особняком стоит отдельный случай агрессии Месси. Это было в 2015 году в товарищеском матче против "Ромы". В одном из эпизодов Месси ни с того ни с чего боднул игрока соперника, а после схватил его за горло. Что могло вызвать такую агрессию Лео?

    -Эту же историю подтвердил и сам Гвардиола:

    "Он настаивал на том, чтобы играть на позиции Ибрагимовича. В противном случае - отказывался выходить на поле. Когда стадион встречал Златана овациями, Лео ревновал. Он - ребенок, который знает свой талант и уникальность, поэтому думает, что вправе требовать всего на свете." - рассказывал Гвардиола.

    -"Что ты делаешь? Ты - никто. Ты здесь только для того, чтобы отдать пас мне, постоянно играть на меня!" - говорил Месси молодому Кристиану Тельо.
    "Учитывая, как ты плох, не понимаю, как ты мог стоить таких больших денег. Ты забиваешь очень мало, поэтому отдай мне мяч." - говорил Месси Алексису Санчесу.

    -Так, например, на ЧМ-2018 не поехал лучший бомбардир Аргентины после Месси Мауро Икарди. Причина - личное нежелание Месси видеть футболиста в сборной.
    амурец
    амурец
    вчера в 12:54
    Ну Роналду конечно не прав, но сказал наверное что бы гнома не обидеть, все понимают, что Месси неочемышь
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 12:41
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
      вчера в 12:26
      Месси и скромность не сопоставимы. Тебе самому не смешно, когда пишешь такие вещи?
      Lewa2708
      Lewa2708
      вчера в 12:25, ред.
      В какой-то момент они надоедали, всегда первые во всех топах столько лет. Сейчас это по-другому воспринимается, уходит целая эпоха. Пятый, и, наверное, последний их ЧМ. Оба заслужили по золоту. Возможно, именно на этом ЧМ определится чья карьера будет успешнее.
      112910415
      112910415
      вчера в 12:22
      ну может ведь заказать специалистам приличный текст ... а затем воспроизвести его !
      молодец, Криштиану !
      RAYMАN
      RAYMАN
      вчера в 11:53
      Похвалил пешехода))
      um9me688m2fu
      um9me688m2fu ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
      вчера в 11:28
      Вполне согласен с таким мнением автора
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 11:17
      Что заслужили, то и получили.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 11:08
      Это точно он сказал? Что-то не верится, что он кого-то считает лучшим, кроме себя. Если правда так считает, молодец, что признал. Если сказал, чтобы меньше его хейтили, это не сработает. Пара слов не смоет годы гнусных поступков.
      Неэгоист
      Неэгоист
      вчера в 11:08
      А-ха-ха-ха...🤣🤣🤣..
      Золoтой Мяч
      Золoтой Мяч
      вчера в 11:07
      Месси все уважают за его скромность!
      Чего не скажешь о португальце с его нытьем в 37 лет.
      Абуссафар Аббасов
      Абуссафар Аббасов
      вчера в 11:03
      Вместо них,другие грызут друг друга!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 11:02
      Приятно слышать уважние к сильному сопернику
      Гость
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