Тотти: «Чемпионат мира без Италии подобен Риму без Колизея»

Экс-футболист «Ромы» выразил досаду по поводу отсутствия сборной Италии на чемпионате мира в Катаре.

Чемпионат мира без Италии подобен Риму без Колизея. Для нас, итальянцев, эта ситуация непривычна. Это плохо. Порой подобное происходит, но нужно уметь это принимать. Это будет другой чемпионат мира, но этот турнир по-прежнему очень важен, там сыграют великие команды.

Кто претендует на победу? Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного фаворита нет. На чемпионате мира произойти может что угодно.