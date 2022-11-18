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Тотти: «Чемпионат мира без Италии подобен Риму без Колизея»

вчера, 08:30

Экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти выразил досаду по поводу отсутствия сборной Италии на чемпионате мира в Катаре.

Чемпионат мира без Италии подобен Риму без Колизея. Для нас, итальянцев, эта ситуация непривычна. Это плохо. Порой подобное происходит, но нужно уметь это принимать. Это будет другой чемпионат мира, но этот турнир по-прежнему очень важен, там сыграют великие команды.

Кто претендует на победу? Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного фаворита нет. На чемпионате мира произойти может что угодно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:54
Без России - как Москва без Мавзолея.
INGUSH
INGUSH
вчера в 15:00
А без участия самой большой страны, это вообще не ЧМ
Брулин
Брулин
вчера в 14:55
"Никогда такого не было, и вот опять." (С) Черномырдин.
РусБрянск
РусБрянск ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 14:31
Иран что тебе сделал,чтоб ты его убрал? Иран еще покажет,тем более с америкосами играют и с англичанами,два злейших врага иранцев,будет интересно посмотреть
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:00
я бы исклучил Иран и вместил туда Италия. была бы група смерти - Англия, Италия, Уэлс и Сша
Alleksys
Alleksys
вчера в 13:49
Самурай без меча подобен Самураю с мечом, но только без Италии :)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ LogvinovSerj (раскрыть)
вчера в 13:09
По хоккею)
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 12:54
Чемпионат Мира невозможно представить без России.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:37
Чемпионат Мира невозможно представить без Бразилии. Без Италии - вполне...
galem72
galem72
вчера в 11:24
Какие бы пафосные аллегории не приводил в пример Тотти, но их сборная заслужила то, что имеет сейчас.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 11:14
Сами виноваты
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 10:44
Помню, когда в первый раз увидел Колизей в живую был не мало разочарован. Он маленький, не казистый. Это не отменяет его исторической ценности, но интересного и захватывающего дух ничего нет.
Все то же самое можно смело говорить про сборную Италии по футболу. Никто не спорит об их прошлых достижениях, 4 звезды на футболке о многом говорят, точнее об очень многом. Но вот как современная команда с яркой игрой и звездами первой величины - Италия не про это, по крайней мере я так считаю.
В связи с этим можно сказать, что чемпионат уже точно в зрелищности не потерял, а слова Тотти - разговоры в пользу бедных, ну и конечно нужно как-то утешить уязвленное самолюбие. Чего чего, а этого у господина Тотти хоть отбавляй.
Lu4nik
Lu4nik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:36
согласен!
амурец
амурец
вчера в 10:20
не много и потеряно для ЧМ
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:13
Тут уж Италия сама виновата - недооценила соперника.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:58
"Для нас, итальянцев, эта ситуация непривычна." Да ладно, вот уж 8 лет без ЧМ, пролетаете 2-й раз подряд мимо. Уже весь мир свыкся и забыл про Италию на ЧМ, как и большинство итальянцев. Так что, смотрите классный футбол и наслаждайтесь, товарищ Тотти!
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:48
А вот кто, кто , а итальянцы должны обижаться только на себя! Как бы это по мягче сказать - допижонились!
lotsman
lotsman
вчера в 08:41
Сыграют без Колизея и не заметят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:40
А без России это вообще не чемпионат.
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