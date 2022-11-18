Тотти: «Чемпионат мира без Италии подобен Риму без Колизея»

Экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти выразил досаду по поводу отсутствия сборной Италии на чемпионате мира в Катаре.
Чемпионат мира без Италии подобен Риму без Колизея. Для нас, итальянцев, эта ситуация непривычна. Это плохо. Порой подобное происходит, но нужно уметь это принимать. Это будет другой чемпионат мира, но этот турнир по-прежнему очень важен, там сыграют великие команды.
Кто претендует на победу? Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного фаворита нет. На чемпионате мира произойти может что угодно.
Все то же самое можно смело говорить про сборную Италии по футболу. Никто не спорит об их прошлых достижениях, 4 звезды на футболке о многом говорят, точнее об очень многом. Но вот как современная команда с яркой игрой и звездами первой величины - Италия не про это, по крайней мере я так считаю.
В связи с этим можно сказать, что чемпионат уже точно в зрелищности не потерял, а слова Тотти - разговоры в пользу бедных, ну и конечно нужно как-то утешить уязвленное самолюбие. Чего чего, а этого у господина Тотти хоть отбавляй.
Все то же самое можно смело говорить про сборную Италии по футболу. Никто не спорит об их прошлых достижениях, 4 звезды на футболке о многом говорят, точнее об очень многом. Но вот как современная команда с яркой игрой и звездами первой величины - Италия не про это, по крайней мере я так считаю.
В связи с этим можно сказать, что чемпионат уже точно в зрелищности не потерял, а слова Тотти - разговоры в пользу бедных, ну и конечно нужно как-то утешить уязвленное самолюбие. Чего чего, а этого у господина Тотти хоть отбавляй.