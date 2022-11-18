Баженов: «Нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о том, до какой стадии на чемпионате мира могла бы дойти сборная России, если бы участвовала в турнире.

Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Всё в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал. Если реально говорить, то Бразилия — фаворит мундиаля. Это одна из самых стабильных сборных. Фавориты одни и те же: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени. За кого буду болеть? За Аргентину.