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Баженов: «Нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира»

вчера, 19:36

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о том, до какой стадии на чемпионате мира могла бы дойти сборная России, если бы участвовала в турнире.

Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Всё в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал. Если реально говорить, то Бразилия — фаворит мундиаля. Это одна из самых стабильных сборных. Фавориты одни и те же: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени. За кого буду болеть? За Аргентину.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 15:08
Вроде, не такой уж и старый, чтобы впасть в маразм…
Знатог
Знатог
сегодня в 11:36
Правильно, нынешняя сборная России дошла бы до финальной части чемпионата мира.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 11:03
Скорее всего сборная России выиграла бы этот чемпионат мира,а потом возможно межгалактический чемпионат мира.И город Химки стал бы центром вселенной
Dima salev
Dima salev
сегодня в 10:34
После первой надо закусывать!
Vadik
Vadik
сегодня в 10:32
Вполне возможно, если остальные сборные будут состаять из игроков низших лиг своих чемпионатов))))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:08
Юморист, однако!
Ларс
Ларс
сегодня в 09:07
Злые вы. Человек просто сыронизировал.
Храневец
Храневец
сегодня в 08:39
Больше не наливать !
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 07:00
В фифу переиграл, на рестартах...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:44
Мистер очевидность....
Все кто хоть краем глаза видел матч в Таджикистане на 100% уверены что мундиаль потерял финалиста ЧМ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:29
Вот дунул человек в таз с Н2О. Разводы то, какие идут!!)).
"9-й вал" Айвазовского в сторонке нервно дышит).
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 02:44
Нет слов, одни эмоции!
протон
протон
сегодня в 02:03
Это ж какой состав сборных на ЧМ должен быть, чтобы мы его выиграли, при нынешней то игре? Даже представить сложно, не то что выиграть его)

Он не постеснялся озвучить правду. Сборная России, укомплектованная игроками сильнейшей лиги мира - РПЛ, была бы потенциальным фаворитом турнира.

Другое дело, что для публики, которой через СМИ все эти годы вливали в мозги бред про превосходство зарубежного футбола, это звучит слишком радикально, рушит устоявшуюся картину мира. Проще отмахнуться и свести в шутку.

Так что нужно больше таких заявлений, чтобы покачнуть ложную картину.
Palex
Palex ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:48
А мне жаль, когда так бедарно шутят.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:48
Мне жаль тех, кто всерьёз принял его слова. К сожалению, таких очень много.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:35
Нашли у кого спрашивать? Может, он про хоккей?
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 23:26
Тут же из текста понятно, что он пошутил
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:18
Никите нравится издеваться над убогими ! ))))))
112910415
112910415
вчера в 23:10
почти наверняка ...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 23:03
Вполне могли побороться за золото!
S K 1
S K 1
вчера в 22:56
Ха ха ха, давно так не смеялся
minai
minai
вчера в 22:47
Срочно надо спасать чувака !
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 22:29
Ну выпил человек
Izmar
Izmar
вчера в 22:28
Ерунду сказал в очередной раз.
INGUSH
INGUSH
вчера в 22:23
А в финале их ждал бы Таджикистан
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:22
Это же шутка года господа!
lotsman
lotsman
вчера в 21:14
Это он просто пошутил.
autochthon
autochthon
вчера в 21:04
Никита хороший парень и не плохой футболист был не более. А здесь бредит...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:47
Тут в комментариях предполагали, что Никита чем то "закинулся" или "бухнул", мне же кажется , что Никита Баженов абсолютно счастливый человек - у него нет мозга!
Аспект
Аспект
вчера в 20:35, ред.
Я думаю, что зря спросили
О сборной у Баженова -
Издревле принято в России
Не задевать блаженного... ©
Гость
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