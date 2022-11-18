Баженов: «Нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о том, до какой стадии на чемпионате мира могла бы дойти сборная России, если бы участвовала в турнире.
Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Всё в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал. Если реально говорить, то Бразилия — фаворит мундиаля. Это одна из самых стабильных сборных. Фавориты одни и те же: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени. За кого буду болеть? За Аргентину.
Все кто хоть краем глаза видел матч в Таджикистане на 100% уверены что мундиаль потерял финалиста ЧМ...
Все кто хоть краем глаза видел матч в Таджикистане на 100% уверены что мундиаль потерял финалиста ЧМ...
"9-й вал" Айвазовского в сторонке нервно дышит).
"9-й вал" Айвазовского в сторонке нервно дышит).
Он не постеснялся озвучить правду. Сборная России, укомплектованная игроками сильнейшей лиги мира - РПЛ, была бы потенциальным фаворитом турнира.
Другое дело, что для публики, которой через СМИ все эти годы вливали в мозги бред про превосходство зарубежного футбола, это звучит слишком радикально, рушит устоявшуюся картину мира. Проще отмахнуться и свести в шутку.
Так что нужно больше таких заявлений, чтобы покачнуть ложную картину.
Он не постеснялся озвучить правду. Сборная России, укомплектованная игроками сильнейшей лиги мира - РПЛ, была бы потенциальным фаворитом турнира.
Другое дело, что для публики, которой через СМИ все эти годы вливали в мозги бред про превосходство зарубежного футбола, это звучит слишком радикально, рушит устоявшуюся картину мира. Проще отмахнуться и свести в шутку.
Так что нужно больше таких заявлений, чтобы покачнуть ложную картину.
О сборной у Баженова -
Издревле принято в России
Не задевать блаженного... ©
О сборной у Баженова -
Издревле принято в России
Не задевать блаженного... ©