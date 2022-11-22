Саутгейт: «Магуайр — сильный лидер коллектива»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о защитнике «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Харри Магуайре.
Каковы его сильные качества? У него замечательная техника при игре с мячом.
Он сильный лидер коллектива. Его телосложение, игра в верховых единоборствах – у нас нет другого футболиста с такими же характеристиками.
И, разумеется, есть момент его отношений с другими футболистами защиты, этому следует уделять особое внимание при выборе состава. Полагаю, что это здорово, футболисты со временем выстраивают хорошие отношения.