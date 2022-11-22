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Саутгейт: «Магуайр — сильный лидер коллектива»

сегодня, 00:21

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о защитнике «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Харри Магуайре.

Каковы его сильные качества? У него замечательная техника при игре с мячом.

Он сильный лидер коллектива. Его телосложение, игра в верховых единоборствах – у нас нет другого футболиста с такими же характеристиками.

И, разумеется, есть момент его отношений с другими футболистами защиты, этому следует уделять особое внимание при выборе состава. Полагаю, что это здорово, футболисты со временем выстраивают хорошие отношения.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:27
Головой играет очень хорошо!
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 03:07, ред.
В каком месте интересно лидер!
протон
протон
сегодня в 00:44
Чтобы Магуайр выглядел "фантастически" рядом нужен реально фантастический игрок. Юркие быстрые игроки превращают его в холодильник, а в верховых он реально один из лучших!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:32
То есть Саугейт завуалированно объяснил, что ему приходиться подстраиваться под Магуайра при выборе состава!
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