Ван Гал: «О поражении я вообще не думал»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча чемпионата мира против команды Сенегала (2:0).
О поражении я вообще не думал. Учитывая выход Депая, я ожидал победы, по правде сказать. Он все еще является тем футболистом, который сам может что-то придумать. Мы дали ему сыграть полчаса – такова была задумка.
Посмотрим, в каких кондициях Мемфис подойдет к матчу с Эквадором. Он, разумеется, первым вам скажет, что готов к игре, однако мы должны беречь его здоровье.
Гакпо также может сыграть в нападении. Он способен изменить ход игры, он ловкий и умелый. Я ждал от него гола еще на первой минуте.
Дело шло к уверенной нулевой ничье: голландцы хоть и создали пару хороших моментов, но с такими персонажами как Берхёйс, Бергвейн и Янссен ловить в целом нечего. Более-менее дело пошло только когда всех их заменили на нормальных игроков, а не сбитых лётчиков.
Дело шло к уверенной нулевой ничье: голландцы хоть и создали пару хороших моментов, но с такими персонажами как Берхёйс, Бергвейн и Янссен ловить в целом нечего. Более-менее дело пошло только когда всех их заменили на нормальных игроков, а не сбитых лётчиков.