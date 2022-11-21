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Ван Гал: «О поражении я вообще не думал»

вчера, 22:55
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча чемпионата мира против команды Сенегала (2:0).

О поражении я вообще не думал. Учитывая выход Депая, я ожидал победы, по правде сказать. Он все еще является тем футболистом, который сам может что-то придумать. Мы дали ему сыграть полчаса – такова была задумка.

Посмотрим, в каких кондициях Мемфис подойдет к матчу с Эквадором. Он, разумеется, первым вам скажет, что готов к игре, однако мы должны беречь его здоровье.

Гакпо также может сыграть в нападении. Он способен изменить ход игры, он ловкий и умелый. Я ждал от него гола еще на первой минуте.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:45
Не сказать, что голландцы сильно впечатлили в первой игре, но три очка набрали. Наверняка будут еще набирать в плане формы.
протон
протон
сегодня в 00:35
Хорошая команда у Нидерландов. Но то, что буки пророчат им полуфинал - ИМХО ту мач. Нет там нужного ресурса ни в нападении, ни в атакующей части полузащиты. Как по мне - четверть финал будет большим успехом. А по факту - 1/8 потолок.
Дело шло к уверенной нулевой ничье: голландцы хоть и создали пару хороших моментов, но с такими персонажами как Берхёйс, Бергвейн и Янссен ловить в целом нечего. Более-менее дело пошло только когда всех их заменили на нормальных игроков, а не сбитых лётчиков.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:25
Это правильно, не стоит нагнетать, и фиаско притягивать!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:19
А поражение было близко,могли и пропустить при ничейном счёте
Гость
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