Ван Гал: «О поражении я вообще не думал»

Главный тренер сборной Нидерландов подвел итоги матча чемпионата мира против команды Сенегала (2:0).

О поражении я вообще не думал. Учитывая выход Депая, я ожидал победы, по правде сказать. Он все еще является тем футболистом, который сам может что-то придумать. Мы дали ему сыграть полчаса – такова была задумка.

Посмотрим, в каких кондициях Мемфис подойдет к матчу с Эквадором. Он, разумеется, первым вам скажет, что готов к игре, однако мы должны беречь его здоровье.

Гакпо также может сыграть в нападении. Он способен изменить ход игры, он ловкий и умелый. Я ждал от него гола еще на первой минуте.